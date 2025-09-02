Tribunal Electoral impone la convención panameñista; aclara fallo y cierra la puerta a recursos dilatorios

Con esta decisión y por segunda vez, el Tribunal Electoral niega un recurso a De Gracia y da paso a la renovación del partido. Ahora, le corresponde al Comité de Elecciones hacer un reglamento y un calendario para el proceso.

Ciudad de Panamá/El pleno del Tribunal Electoral (TE) rechazó de plano “por improcedente” e "inadmisible" el recurso de aclaración contra la sentencia del 22 de agosto, que ordenó al Partido Panameñista realizar su convención nacional para escoger nuevas autoridades.

El recurso que tuvo como ponente al magistrado Luis Guerra fue presentado por el abogado Dionisio De Gracia, quien cuestionó la rapidez de la resolución.

“Se resolvió en tres días con dos páginas, no se respondió ninguna de las 12 preguntas que hice. No se dice para quiénes se va a dar un proceso de elección en la convención", dijo De Gracia a TVN-2.com

Con esta decisión y por segunda vez, el Tribunal Electoral niega un recurso a De Gracia y da paso a la renovación del partido. Ahora, le corresponde al Comité de Elecciones hacer un reglamento y un calendario para el proceso.

De Gracia insistió que su posición era hacerle ver al TE que lo ejecutado por el partido “es ilegal”, pues, a su juicio, la directiva debía mantenerse hasta febrero de 2027. “Ahora va a haber convención cuando a cualquiera se le antoje y no cada cinco años", manifestó, señalando que lo mínimo que se gasta en una convención de un partido político es medio millón del subsidio electoral.

También aclaró que su posición dentro del colectivo nunca ha sido defender a nadie, sino denunciar lo que, a su juicio, está mal. “No soy miembro del directorio ni nada, no estoy defendiendo a nadie (...). Dentro del partido, todo lo que ha estado mal yo lo he impugnado (...)”, dijo, agregando que respeta y acata los fallos de los tribunales.

Reacciones de la renovación

La decisión del TE fue celebrada por sectores internos del partido. “Hoy murieron las pretensiones de quienes querían quedarse por forfeit en la dirigencia del Panameñismo. Ahora, a buscar los votos y a renovar el partido. ¡El cambio es mejor que el statu quo!”, escribió en su cuenta de X el dirigente Herbert Young, jurista que impulsó la acción legal para que se abriera paso a la convención.

El Partido Panameñista no puede ser moneda de cambio ni quedarse atado a la política tradicional que tanto daño hizo. Nuestra obligación es renovarnos para volver a ser alternativa real de gobierno.



Renovar no es abandonar la historia, es hacerla vigente.



Respetamos nuestros… — Willie Bermudez (@WillieBermudezR) September 1, 2025

Por su parte, el excandidato a la Alcaldía de Panamá, Guillermo “Willie” Bermúdez, también se pronunció en X e indicó que “el Partido Panameñista no puede ser moneda de cambio ni quedarse atado a la política tradicional que tanto daño hizo. Nuestra obligación es renovarnos para volver a ser alternativa real de gobierno (...)”.

El conflicto se remonta al fallo del 22 de agosto, cuando el TE levantó la suspensión que impedía convocar la convención nacional extraordinaria. Sin embargo, dos días después, De Gracia presentó un recurso de aclaración, prolongando la disputa.

Hoy murieron las pretensiones de quienes querían quedarse por forfeit en la dirigencia del Panameñismo, ahora a buscar los votos y a renovar el Partido! El cambio es mejor q el status quo! — Herbert Young R. (@Herbert_Young) September 1, 2025

Lo que viene

La convención nacional del Panameñismo busca renovar su cúpula y su directorio de manera transitoria para definir la hoja de ruta rumbo a los comicios de 2029.

Entre los posibles candidatos figuran el diputado Jorge Herrera, actual presidente de la Asamblea y cercano a los Varela, aunque aún no ha confirmado su postulación; Carlos Raúl Piad, allegado a Moscoso; y el propio Guillermo Bermúdez, quien ya adelantó su intención de competir. Un último competidor podría entrar en escena; se trata del joven diputado Francisco Brea.