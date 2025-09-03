Moradores de Ancón y Balboa presentarán demandan por incumplimiento de horario en construcciones

Sobre el cuarto puente sobre el canal de Panamá, una de las afectadas señaló que el diseño original no afectaba directamente a las comunidades, pero con las modificaciones de 2018 el trazado pasó a impactar tanto a las familias como a la fauna del sector.

Vecinos de los corregimientos de Ancón y Balboa denunciaron que, pese a acuerdos municipales vigentes desde 2014, continúan las violaciones en los horarios de construcción establecidos, lo que ha generado un impacto directo en la salud y calidad de vida de las comunidades.

Zelma Moncada, abogada y residente del área, recordó que el acuerdo municipal establece que las construcciones deben realizarse en horarios limitados: hasta las 4:00 p.m. los sábados y de 7:00 a.m. a 7:00 p.m. entre semana. Sin embargo, aseguró que las obras avanzan sin restricción.

“Son 24/7. Eso ya está lesionando y ha lesionado al punto que hemos considerado una demanda colectiva, porque no nos hacen caso”, dijo Moncada.

La vocera explicó que se han reunido con representantes del Ministerio de Obras Públicas (MOP), han acudido al Ministerio de Salud (Minsa), al Ministerio de Ambiente e incluso al Defensor del Pueblo, sin obtener soluciones.

Sobre el cuarto puente sobre el canal de Panamá, Moncada señaló que el diseño original no afectaba directamente a las comunidades, pero con las modificaciones de 2018 el trazado pasó a impactar tanto a las familias como a la fauna del sector.

“Aquí nos lesionan a nosotros, los seres humanos, y lesionan a la fauna. Nos dicen que cumplirán, pero no pasa nada”, expresó.

Por su parte, José Dominador Jiménez, residente de Ancón, indicó que la molestia de los vecinos no solo tiene que ver con las obras, sino también con la representatividad en las instancias locales. Explicó que, tras las elecciones de la junta de desarrollo local del corregimiento, realizadas el 6 de julio de 2025, presentaron una impugnación porque consideran que los resultados no fueron legales y consideran que esa junta de desarrollo local no representa a los moradores.

Moncada advirtió que el problema no se limita al cuarto puente. Las comunidades de La Boca, Ancón, calle San Pablo, Tabernilla y parte de Diablo también están preocupadas por futuros proyectos como el de Corozal y los posibles cambios en el aeropuerto.

“Estamos aterrados porque vemos lo que pasa con el cuarto puente, escuchamos que viene Corozal, que nos van a quitar el aeropuerto. ¿Qué va a pasar con nosotros?”, cuestionó.

Los residentes insisten en que el Estado debe garantizar el cumplimiento de la normativa vigente y que, si es necesario modificar el Acuerdo Municipal 32 de 2014, el Ministerio de Salud debe definir los parámetros para proteger la salud de la población frente a la contaminación acústica y ambiental que sufren por los trabajos que realiza el Ministerio de Obras Públicas.

