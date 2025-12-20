'Una intervención armada en Venezuela sería una catástrofe humanitaria', dice Lula en cumbre del Mercosur

Brasil/El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmó este sábado durante una cumbre del Mercosur que una guerra en Venezuela provocaría “una catástrofe humanitaria”.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mantiene una campaña de ataques contra embarcaciones de supuestos traficantes de drogas en aguas cercanas a Venezuela y el viernes no descartó una guerra con el país caribeño.

“Cuatro décadas después de la guerra de las Malvinas, el continente sudamericano vuelve a ser acechado por la presencia militar de una potencia extrarregional”, dijo Lula durante el encuentro de jefes de Estado del bloque sudamericano en Foz do Iguaçu.

Una intervención armada en Venezuela sería una catástrofe humanitaria para el hemisferio y un precedente peligroso para el mundo”, advirtió el mandatario izquierdista.

Los ataques de Estados Unidos en el Caribe han dejado hasta el momento al menos 104 muertos.

Trump, consultado en una entrevista con NBC News, respondió: “No lo descarto”, al ser preguntado sobre una posible guerra.

“Los límites del derecho internacional están siendo probados”, señaló Lula este sábado.

El mandatario brasileño se ofreció esta semana a mediar en la crisis entre Washington y Caracas para buscar una salida diplomática y evitar un conflicto armado.