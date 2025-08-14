Cuarto Puente sobre el Canal alcanza 25% de avance; vaciado de concreto en los cimientos inicia en septiembre

El Ministerio de Obras Públicas tiene programado el vaciado de 1,600 metros cúbicos de concreto en el cabezal de la pila M3.

Ciudad de Panamá/Con un avance físico global cercano al 25%, el proyecto del Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá se prepara para dar inicio a hitos estructurales fundamentales en la cimentación de esta megaestructura, tanto en el lado este como en el oeste de la vía interoceánica.

En septiembre, el Ministerio de Obras Públicas (MOP) tiene programado el vaciado de 1,600 metros cúbicos de concreto en el cabezal de la pila M3, ubicada en La Boca, corregimiento de Ancón. Este componente es clave en la cimentación que conectará el viaducto proveniente de Albrook con el futuro puente atirantado por el este.

“Serán de 24 a 28 horas continuas de vaciado de concreto en el cabezal de la pila M3”, detalló Manuel Alvarado, director del proyecto.

Actualmente, se ejecutan labores de reforzamiento con acero para garantizar la resistencia mecánica del cabezal.

Avances en el sector oeste

En paralelo, en el lado oeste, se trabaja en la instalación de los pilotes permanentes que conformarán los cabezales de la futura torre oeste (M4), parte de la cimentación profunda del puente atirantado, diseñada para soportar cargas de gran magnitud.

Asimismo, se realizan trabajos de nivelación de terreno en la zona donde se integrará el futuro intercambiador del oeste con el próximo viaducto, una estructura prefabricada de 1,123 metros de longitud que permitirá el acceso al Cuarto Puente desde este sector.

La obra conectará la Carretera Panamericana y la vía conocida como 8 Carriles o Roberto F. Chiari, facilitando la movilidad hacia el Cuarto Puente o el Puente de Las Américas.

Progreso y perspectivas

El titular del MOP, José Luis Andrade, destacó que al inicio de su gestión la obra apenas alcanzaba un 1% de avance y carecía de una dirección adecuada.

“Hoy, con esfuerzo y profesionalismo, hemos alcanzado el 25% de progreso. En 2028, esta obra será una realidad”, afirmó.

El diseño final del Cuarto Puente contempla cinco segmentos principales:

El puente atirantado

Los viaductos de acceso este y oeste

Los intercambiadores este y oeste.

La vía contará con tres carriles en ambas direcciones, de 3.65 metros de ancho, permitiendo una velocidad constante de 80 km/h.

El intercambiador oeste incorporará cuatro pasos subterráneos y conectará con la Carretera Panamericana y la vía 8 Carriles, mientras que el intercambiador este se integrará a la red vial existente en la zona de Albrook, consolidando la conectividad del puente y fortaleciendo la infraestructura estratégica del país.