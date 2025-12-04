Naviferias: Venta de caja navideña y jamón llega a Coclé este viernes
Mañana iniciarán las Naviferias en la provincia de Coclé, con jornadas simultáneas en cuatro distritos.
El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció que a partir de mañana, viernes 5 de diciembre, iniciarán las Naviferias en la provincia de Coclé, con jornadas simultáneas en cuatro distritos.
La institución recordó que la caja navideña tiene un costo de $15 dólares y será distribuida en 132 puntos a nivel nacional, desde el 2 hasta el 19 de diciembre de 2025.
La caja incluirá cinco productos: un jamón picnic, una bolsa de 5 libras de arroz, una botella de aceite o una lata de piña, una libra de azúcar y una lata de guandú.
Las primeras actividades se desarrollarán en:
📍Antón
Parque 15 de Enero
📍La Pintada
Mercado agrícola artesanal
📍Olá
Cancha comunal, cabecera de Olá
📍Natá
Casa del Pueblo, cabecera de Natá
El IMA informó que estas ferias ofrecerán productos a precios accesibles para apoyar la economía familiar en la temporada navideña.
Para el sábado 6 de diciembre, las Naviferias se trasladarán al distrito de Aguadulce, con puntos habilitados en la Cancha Comunal de Jagüito y en la cancha de El Roble.
La jornada concluirá el martes 9 de diciembre en dos localidades del distrito de Penonomé: la tienda permanente del IMA y la Casa Comunal de Tambo.
Con información de Nathaly Reyes