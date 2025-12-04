Sinaproc emite aviso de prevención por mareas máximas en el Pacífico panameño

Las mareas podrían alcanzar alturas de hasta 17 pies, un nivel que, combinado con lluvias y vientos fuertes, podría generar condiciones peligrosas.

Ciudad de Panamá/El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) emitió un aviso de prevención por el incremento de mareas máximas en el Pacífico panameño, fenómeno que se registrará desde este jueves 4 de diciembre y se extenderá hasta el lunes 8 de diciembre.

De acuerdo con la entidad, las mareas podrían alcanzar alturas de hasta 17 pies, un nivel que, combinado con lluvias y vientos fuertes, podría generar condiciones peligrosas tanto para embarcaciones como para bañistas.

José Marrones, vocero de Sinaproc, explicó que el aumento del oleaje podría representar un riesgo adicional en caso de coincidir con mal tiempo.

“Es una marea un poco alta, y si se combina con fuertes lluvias y fuertes vientos, puede que haya fuertes oleajes. Incluso, los bañistas deben tener precaución al momento de ingresar al mar, sobre todo si ven que está muy picado o tiene muchas olas frecuentes, no ingresar”, advirtió.

Las autoridades recomendaron a las personas que residen en áreas costeras mantenerse atentas a los reportes meteorológicos y contar con un plan de evacuación y emergencia en caso de que las condiciones climáticas se intensifiquen.

