Meduca asegura que brindó atención inmediata a docente encadenada en oficina regional de Panamá Centro

Ciudad de Panamá/La Dirección Regional de Educación de Panamá Centro informó este jueves 4 de diciembre que activó de forma inmediata los protocolos de atención y seguridad tras el hecho registrado en el que una docente del Instituto Comercial decidiera encadenarse en las afueras del edificio regional, con el objetivo de garantizar su integridad y atención integral.

De acuerdo con el comunicado oficial, desde el primer momento las autoridades educativas exhortaron a la educadora a desistir de esta acción, además de solicitar el acompañamiento de la Defensoría del Pueblo y de la Policía Nacional, a fin de asegurar las condiciones de protección necesarias. No obstante, se indicó que, pese a este acercamiento, la docente optó por mantener la medida.

El Meduca recordó a la docente que, "como servidora pública, tiene la obligación de cumplir con la Ley, tal como lo hace el Ministerio, y que dicho cumplimiento no puede verse condicionado por presiones mediáticas o acciones que pongan en riesgo su integridad”, señala parte del comunicado.

La entidad también aseguró que esta no es la primera ocasión en que la docente adopta este tipo de acciones ante situaciones disciplinarias, indicando que en reiteradas oportunidades se han realizado acercamientos institucionales con la finalidad de desalentar este tipo de medidas.

Además, se le advirtió que cualquier decisión adicional que adopte será de su exclusiva responsabilidad, conforme a lo establecido en las normas que rigen el servicio educativo.

Pese a que se desarrolló una reunión en un ambiente de apertura y diálogo, y de haber recibido la atención correspondiente, el Meduca confirmó que la docente decidió encadenarse nuevamente tras culminar el encuentro.

La Dirección Regional de Meduca reiteró que continúa brindándole acompañamiento, velando por su bienestar y seguridad, y mantiene su disposición permanente al diálogo, así como el seguimiento de los procedimientos administrativos establecidos.

