Policía Nacional aprehende a 175 personas y refuerza operativos en todo el país

Panamá/Un total de 175 personas fueron aprehendidas en todo el territorio nacional durante las últimas 24 horas, como resultado de los operativos desarrollados por la Policía Nacional en el marco del Plan Firmeza.

De acuerdo con el informe oficial, las aprehensiones se dieron principalmente por oficios judiciales, con 107 personas, seguidas de 37 por faltas administrativas, 21 en flagrancia y 10 vinculadas a casos de microtráfico.

Las acciones policiales incluyeron 50 diligencias de allanamiento, que permitieron el decomiso de siete armas de fuego, junto a 947 municiones, además de 12 paquetes de droga, $5.00 en efectivo y la recuperación de un vehículo que mantenía denuncia por robo.

En el ámbito del tránsito, las autoridades impusieron 823 infracciones, destacándose 99 por exceso de velocidad, 39 por luces inadecuadas, 14 por licencias vencidas, seis por uso del celular al conducir y cinco por embriaguez comprobada. Como parte de estos controles, 71 vehículos fueron remolcados en grúa por diversas faltas.

La Policía Nacional reiteró que estos operativos se mantendrán a nivel nacional con el objetivo de fortalecer la seguridad ciudadana y garantizar el orden público.