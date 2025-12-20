Clima en Panamá: Lluvias aisladas y vientos moderados marcarán las condiciones del tiempo en el país

En cuanto a las temperaturas , las máximas oscilarán entre 23°C y 26°C en la Cordillera Central , mientras que en el resto del país se esperan valores entre 29°C y 34°C .

Panamá/Las condiciones climáticas en Panamá estarán caracterizadas este día por nubosidad variable, lluvias aisladas y vientos moderados, según el pronóstico meteorológico del Instituto de Meteorología e Hidrología.

En la vertiente del Caribe, se prevén nublados ocasionales durante gran parte del día, acompañados de lluvias ligeras e intermitentes. Para horas de la noche, se esperan precipitaciones aisladas desde Bocas del Toro hasta sectores de Costa Abajo de Colón.

Por su parte, en la vertiente del Pacífico predominarán cielos despejados a parcialmente nublados, con intervalos nubosos en Darién, Panamá y Panamá Oeste. En la tarde existe probabilidad de lluvias ligeras y esporádicas en Darién, sectores de Panamá, Panamá Oeste y el occidente de Chiriquí.

En cuanto a las temperaturas, las máximas oscilarán entre 23°C y 26°C en la Cordillera Central, mientras que en el resto del país se esperan valores entre 29°C y 34°C.

Los vientos soplarán predominantemente del noroeste al noreste, con velocidades de hasta 35 km/h en el sector marítimo oriental y central del Caribe panameño, el golfo de Panamá y las costas de Los Santos. En la Comarca Guna Yala, Colón, sectores de Panamá, Panamá Oeste, Coclé y provincias centrales, se esperan velocidades de hasta 25 km/h, mientras que en el resto del territorio los vientos serán variables, con rachas de hasta 20 km/h. No se descartan ráfagas de hasta 50 km/h en zonas montañosas y la provincia de Chiriquí.

Respecto a las condiciones marítimas, en el Caribe se prevén olas entre 1.0 y 2.0 metros, con periodos de 6 a 9 segundos, por lo que se recomienda atender los avisos de vigilancia. En el Pacífico, las olas oscilarán entre 0.3 y 1.1 metros, con periodos de 6 a 12 segundos.

Mientras que, los índices de radiación UV-B alcanzarán niveles muy altos, con valores máximos entre 8 y 10 en todo el país, por lo que se recomienda tomar medidas de protección ante la exposición solar.