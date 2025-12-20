Mulino recuerda a las víctimas del 20 de diciembre y reafirma compromiso con la democracia

El mensaje fue publicado en la cuenta oficial del presidente en la red social X , mientras Mulino participa en la cumbre del Mercosur.

Panamá/Panamá conmemora hoy 36 años de la invasión de Estados Unidos, ocurrida el 20 de diciembre de 1989, una fecha que continúa marcada por el dolor y la memoria histórica del país. En este contexto, el presidente José Raúl Mulino envió un mensaje a la nación en el que llamó a honrar a las víctimas y a no repetir uno de los capítulos más tristes de la historia panameña.

Hoy Panamá guarda luto. Recordamos a las víctimas del 20 de diciembre y acompañamos a sus familias, cuya ausencia sigue marcando nuestra memoria colectiva. A 36 años, reafirmamos nuestro compromiso con la verdad, la justicia y una democracia plena para que nunca más repitamos ese triste capítulo de nuestra historia. Recordar es honrar, y honrar es proteger nuestras libertades”, expresó el mandatario.

El mensaje fue publicado en la cuenta oficial del presidente en la red social X, mientras Mulino participa en la cumbre del Mercosur, donde Panamá busca hoy adherirse a ese organismo.

Han transcurrido más de tres décadas desde la que muchos consideran la noche más oscura de la historia republicana, un hecho que transformó la vida política y social del país. Quienes vivieron aquellos acontecimientos aún se quiebran al recordarlos.

A 36 años, reafirmamos nuestro compromiso con la verdad, la justicia y una democracia plena para que nunca más repitamos… pic.twitter.com/MuCLjFPsw9 — José Raúl Mulino (@JoseRaulMulino) December 20, 2025



A 36 años, reafirmamos nuestro compromiso con la verdad, la justicia y una democracia plena para que nunca más repitamos… pic.twitter.com/MuCLjFPsw9 — José Raúl Mulino (@JoseRaulMulino) December 20, 2025

Marta, hija de un militar, relató a TVN-2.com los momentos de angustia e incertidumbre que atravesó su familia durante la invasión. Su padre se encontraba en un cuartel cuando iniciaron los bombardeos y fue él quien logró comunicarse para advertirles que no salieran de casa y tranquilizarlos asegurando que intentaría reunirse con ellos.

Según su testimonio, el militar, junto a otros compañeros, ingresó a un almacén para abandonar el uniforme y vestirse de civil, con el objetivo de evadir la vigilancia de las tropas estadounidenses que buscaban a presuntos aliados del general Manuel Antonio Noriega. El recorrido que realizó a pie, desde Ancón, donde hoy se ubica la sede de la Policía Nacional, hasta Alcalde Díaz, le tomó tres días.

“Mi papá nos dijo que no habían recibido ninguna instrucción y que cada uno tomó sus propias decisiones. Nunca hubo una orden de qué hacer frente a la invasión”, recordó.

Para Marta, la actuación del gobierno estadounidense fue desmedida, especialmente considerando que Panamá atravesaba una profunda crisis. Aunque la población no estaba preparada, señaló que la invasión no fue una sorpresa, ya que desde antes se hablaba de una posible intervención y fueron los bombardeos los que anunciaron el inicio de la operación militar.

A 36 años de los hechos, Panamá mantiene vivo el llamado a la memoria, la justicia y la defensa de la democracia, como garantía de que una tragedia similar no vuelva a repetirse.