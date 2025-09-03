Hernández promete recolección de 'primer mundo'; permanencia de la empresa dependerá de calificación ciudadana

🚮 El contrato será por 20 años y valorado en 315 millones de dólares. 🚮 Modelo de recolección de primer mundo, con tres tanques por vivienda y la recolección diferenciada por tres camiones.

San Miguelito/La recolección de desechos en San Miguelito es un reto mucho más complejo que el simple paso de un camión que recoge la basura y la traslada a un sitio de tratamiento. Las lomas, veredas y callejones del distrito obligan a diseñar un plan de atención ajustado a las necesidades de cada sector.

Así lo señaló la alcaldesa Irma Hernández, quien explicó que las empresas interesadas en prestar el servicio realizaron un recorrido por la zona para conocer la situación de primera mano y, con base en ello, presentar sus propuestas en el proceso de licitación ya en marcha.

“Lo más difícil de la recolección de desechos en el distrito es el tema cultural: depositar incorrectamente los residuos y no cumplir con el pago de las tasas. A eso se suma el desorden urbano”, afirmó Hernández, destacando que el pliego de licitación contempla soluciones para enfrentar estos retos.

El distrito ha sido dividido en tres zonas —naranja, verde y azul— con características particulares para que las empresas adapten sus propuestas y se garantice una recolección universal. Además, se establecieron 41 indicadores con los que el Municipio verificará el cumplimiento del contrato. Estos estarán al alcance de la ciudadanía, que podrá calificar el servicio a través de su teléfono móvil.

Respecto a los carretilleros que actualmente operan en el distrito, Hernández indicó que serán parte de la solución, integrándose al nuevo esquema con capacitaciones sobre los horarios de recolección y la disposición adecuada de los desechos.

La alcaldesa también resaltó los programas de reciclaje implementados en escuelas y comunidades, así como las jornadas de recolección que han generado mayor conciencia entre los residentes.

La gente ya guarda sus residuos y quiere transformarlos, porque al final no es solo basura: es materia que puede recuperarse”, expresó.

El pliego contempla un modelo de recolección de primer mundo, con tres tanques por vivienda y la recolección diferenciada por tres camiones. Hernández aseguró que con un servicio de calidad se reducirá la morosidad en el pago de las tasas, las cuales se mantendrán en el mismo esquema actual, definido por área.

En la licitación participan 30 empresas. La adjudicataria obtendrá un contrato por 20 años, valorado en 315 millones de dólares, monto que permitirá recuperar la inversión inicial y obtener ganancias. La alcaldesa recalcó que no fue una decisión sencilla, especialmente al inicio de su carrera política: “No quiero que en 40 años me señalen porque no funcionó.

Finalmente, advirtió que, aunque el Municipio garantiza el retorno de la inversión, la empresa adjudicataria deberá cumplir a cabalidad con el contrato o, de lo contrario, perderá la concesión.