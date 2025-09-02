Polémica por seguros privados pagados con dinero público: Diputados piden eliminar beneficio

Dentro del presupuesto del Estado se destinan aproximadamente unos 169 millones de dólares para el pago de estos seguros privados.

Ciudad de Panamá/Una nueva polémica sobre la mesa y es el pago por parte del Estado de seguro de salud privado a ciertos funcionarios desde algunas instituciones, entre ellos los estamentos de seguridad, así como también la Corte Suprema de Justicia.

Sobre este tema se han presentado tres anteproyectos en la Asamblea Nacional. Uno de sus proponentes es el diputado Ernesto Cedeño, de la bancada de Seguimos quien busca eliminar este beneficio.

El que quiere seguro privado médico y ciudadano que lo pague de su bolsillo. Yo me atendo en el seguro y también en la clínica privada con un derecho que pago yo para mi familia y no puede ser que en alguna institución hay una especie de discriminación del erario a todos sus colaboradores de algún derecho privado. Pero hay otras instituciones que no tienen ese beneficio”, dijo el diputado Cedeño.

Señaló que “nosotros buscamos con ese anteproyecto que el que quiere derecho privado lo pague con su plata y pusimos una excepción, salvo que haya tratados internacionales, y también al ayuntamiento de seguridad, que se le permite debidamente justificado el seguro de vida. Estamos hablando de Policía Nacional, de Bomberos, Senafront, etc.”.

Ese es el pensamiento: todo por igual. Eso de que incentivo emocional, eso no funciona. Tienes un billete, págalo con tu plata y ahí vamos orientados”, acotó.

Dentro del presupuesto del Estado se destinan aproximadamente unos 169 millones de dólares para el pago de estos seguros privados.

Con información de Meredith Serracín.