Stefany Peñalba: Autorizan recolección de firmas para revocatoria de mandato contra la alcaldesa de Arraiján

Panamá Oeste/El Tribunal Electoral (TE) autorizó el inicio del proceso de recolección de firmas para la revocatoria de mandato de la alcaldesa del distrito de Arraiján, Stefany Peñalba, electa por libre postulación en 2024.

La decisión fue adoptada mediante la resolución N.° 19 del 1 de septiembre de 2025, en la que el TE habilita a Abdiel González, del Movimiento Revocatoria Arraiján, para recoger 57,465 firmas, equivalentes al 30% del padrón electoral de Arraiján al momento de las elecciones de 2024. El plazo establecido para esta gestión será de 120 días.

González, además de esta solicitud, también presentó peticiones de revocatoria contra el diputado Manuel Cheng, del circuito 13-1, y contra el vicealcalde de Arraiján, Oliver Ríos.

Sobre este proceso de revocatoria, la alcaldesa indicó, en su momento, en TVN Noticias que “este proceso no tiene fundamento sólido y estoy convencida de que no va a prosperar”, destacando que su prioridad es entregar resultados tangibles para la comunidad.

¿Cómo funciona una revocatoria de mandato?

El proceso de revocatoria de mandato para autoridades electas por libre postulación se inicia en la Dirección de Organización Electoral del TE. Una vez recibida la solicitud, la entidad revisa si cumple con todos los requisitos legales. Si es admitida, la autoridad señalada es notificada y puede presentar una apelación. Al mismo tiempo, se informa a la Fiscalía General Electoral.

Superada esta fase, el TE autoriza la recolección de firmas de ciudadanos que respalden la iniciativa. Para que el proceso sea válido, debe alcanzarse al menos el 30% de apoyo del padrón electoral correspondiente a la circunscripción en la que fue electa la autoridad.

Cambios recientes en el procedimiento

Este mecanismo fue actualizado mediante el Decreto N.° 8 de julio de 2025, que introdujo nuevas reglas para reforzar la legitimidad del respaldo ciudadano. Entre ellas, se establece que los firmantes deberán acudir personalmente a una oficina regional del TE, acompañados por los promotores de la iniciativa, con el fin de validar su apoyo de manera presencial.

La autorización del TE marca el inicio de una etapa clave en el futuro político de la alcaldesa Peñalba y de las demás figuras señaladas, en un distrito que concentra uno de los mayores padrones electorales de Panamá Oeste.

El TE ha recibido al menos unas 10 solicitudes de revocatoria de mandato, en su mayoría contra autoridades que no pertenecen a un partido político.