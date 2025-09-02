Concejo Municipal capitalino aprueba uso de terrenos para construir hospital en Panamá Norte

Ciudad de Panamá/El Concejo Municipal de Panamá aprobó este martes 2 de septiembre el traslado y uso de los terrenos que pertenecían a la Alcaldía capitalina para la construcción de un hospital en el área de Panamá Norte, una obra largamente demandada por residentes y usuarios que debían desplazarse a otros sectores para recibir atención médica.

La decisión fue respaldada con 21 votos a favor, ninguna abstención ni en contra de los 26 representantes de corregimientos que integran el pleno, en una sesión que incluyó la aprobación de otros proyectos importantes para la ciudad.

Según lo manifestado por varios concejales tras la votación, el hospital beneficiará a unas 600,000 personas de esta zona de la capital. "Nos parece que es importante esta cooperación interinstitucional para tener los libros claros de lo que se hace en el país", dijo César Kiamco, edil de Bella Vista.

El alcalde Mayer Mizrachi celebró la decisión en su cuenta de X (antes Twitter). “Panamá Norte tendrá su hospital tras décadas de espera. Hoy el Concejo Municipal aprobó el uso y administración de los terrenos de la Alcaldía donde se construirá este hospital, beneficiando a más de 600k personas. Felicito al Gobierno, diputados y representantes que hacen este esfuerzo colectivo posible”.

Panamá Norte tendrá su hospital tras décadas de espera. Hoy el Concejo Municipal aprobó el uso y administración de los terrenos de la Alcaldía donde se construirá este hospital, beneficiando a más de 600k personas.



Felicito al Gobierno, diputados y representantes que hacen este… — Mayer Mizrachi (@Mayer) September 2, 2025

Hablan los diputados del área

Mientras que, Neftalí Zamora, uno de los diputados de esa área, presentó ante el pleno de la Asamblea Nacional un video del terreno donde se construirá el hospital. Señaló que se trata de siete hectáreas que el Ministerio de Salud obtendrá para desarrollar la obra. En ese sentido, agradeció a la Alcaldía de Panamá, al Minsa y a todos los que participaron en esta gestión, la cual tomó varios meses de trabajo.

Entre tanto, el diputado Jorge González hizo un llamado a la Contraloría para que investigue qué sucedió con los fondos que habría otorgado Taiwán para la construcción del hospital en Panamá Norte, por un monto de 7.5 millones de dólares. “Dinero es lo que se necesita para hacer visible este hospital en Panamá Norte”, expresó.

Los corregimientos de Ernesto Córdoba Campos, Las Cumbres, Alcalde Díaz, Caimitillo y Chilibre se verían beneficiado de establecerse el hospital.

Un terreno con historia polémica

Los terrenos fueron adquiridos durante la administración de José Isabel Blandón. La compra, sin embargo, estuvo rodeada de cuestionamientos y denuncias en su momento. A pesar de la controversia, el pleno del Concejo decidió este martes —con mayoría de votos— avalar su utilización con fines de salud pública.

De concretarse el proyecto, la obra representará un hito para Panamá Norte, que por décadas ha reclamado un hospital propio que atienda las necesidades de su creciente población.

Las 8.5 hectáreas y los $60 millones para empezar el hospital

El hospital que los residentes de Panamá Norte llevaban más de 15 años esperando ahora cuenta con un terreno de 8.5 hectáreas, ubicado cerca del corredor de los pobres o de la vía hacia Panamá Norte.

Algis Torres, director regional de Salud de Panamá Norte, explicó que se tratará de un hospital de tipo II:

“Va a tener cirugía, oftalmología y todas las especialidades propias de un hospital de segundo nivel, como ginecología, pediatría y cuarto de urgencias. Esperemos que este hospital reciba la aprobación del Ministerio de Economía y Finanzas para que sea una realidad”, señaló.

Agregó que actualmente se desarrolla un estudio de factibilidad, el cual podría ser donado por una entidad bancaria.

Por su parte, el diputado Neftalí Zamora destacó que ya se han identificado 60 millones de dólares para financiar la obra:

“Hoy oficialmente se hizo el traspaso para el uso y administración del terreno. El objetivo es que, con la asignación de los $60 millones, se pueda ejecutar la obra y darle a Panamá Norte no solo una colocación de primera piedra o una valla, como antes, sino el hospital que tanto han esperado”.

Opinión de los residentes

Los moradores recibieron con optimismo la noticia, resaltando la urgencia de contar con un hospital en la zona.

“Esperemos que esta vez sea verdad. Una persona en estado crítico no llega viva al hospital porque nos queda demasiado lejos”, advirtió un residente.

Otra vecina agregó que “¡Uf! Nos queda demasiado lejos. De aquí a San Miguelito, imagínese. Y el de San Isidro todavía no está funcionando. Es demasiado necesario porque esta población es muy grande”.

Con información de Luis Mendoza y Yeny Caballero