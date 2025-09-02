ACP aclara presencia de buques de EEUU en aguas panameñas: 'Son visitas de rutina'

La Embajada de Estados Unidos en Panamá también confirmó que la llegada del buque forma parte de una visita programada regularmente dentro de operaciones navales de rutina en apoyo al Comando Sur.

La subadministradora de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), Ilya Espino de Marotta, se refirió a la presencia de buques de la Fuerza Armada de Estados Unidos en aguas nacionales desde la semana pasada, aclarando que se trata de visitas habituales y no de un hecho extraordinario.

Espino de Marotta explicó que este tipo de tránsito se ha dado históricamente y no se limita a naves estadounidenses. “Esto se ha dado toda la vida, no es nada nuevo ni diferente. También hemos recibido buques de otras armadas y buques escuela en visitas de cortesía”, señaló al ser consultada sobre el tema.

Las declaraciones se dieron en el marco de un foro en la Universidad Tecnológica de Panamá, donde Espino de Marotta expuso los avances del proyecto Río Indio, una obra que la ACP considera clave para asegurar el suministro de agua potable y garantizar la competitividad del Canal frente a los efectos del cambio climático.

“Más del 50% de la población se abastece de los lagos Gatún y Alajuela. Río Indio es una necesidad urgente tanto para la población como para mantener al Canal competitivo en la industria marítima”, afirmó. La subadministradora agregó que la ACP mantiene conversaciones con diversos sectores, incluidos representantes de la empresa privada y de la Iglesia Católica, para avanzar en consensos sobre el proyecto.

Información de Jorge Quirós