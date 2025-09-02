Conozca las 13 clínicas del Minsa donde se ofrece pastilla para prevenir el VIH

El programa ofrece atención integral, diagnóstico oportuno y seguimiento gratuito a grupos vulnerables en todo el país.

Ciudad de Panamá/El Ministerio de Salud (Minsa) promueve la prevención de enfermedades de transmisión sexual (ETS) a través de sus 13 clínicas amigables distribuidas a nivel nacional, donde se brinda atención integral gratuita, diagnóstico oportuno y seguimiento adecuado para poblaciones clave o grupos vulnerables.

El programa atiende principalmente a personas entre los 20 a 35 años y los 50 a 60 años, aunque está abierto a pacientes desde los 16 años en adelante, con una filosofía de atención libre de discriminación. En estas clínicas se trabaja intensamente en la prevención entre quienes presentan conductas de alto riesgo, como tener múltiples parejas o mantener relaciones sin preservativo, ofreciendo orientación para llevar una vida sexual más saludable.

Además de la orientación, se promueven mecanismos de prevención como el uso de preservativos y la Profilaxis Preexposición (PrEP) como estrategia eficaz para reducir el riesgo de contagio del VIH. El Minsa recomienda también realizar cada año una prueba de detección de ETS, especialmente si la persona es sexualmente activa.

Las clínicas amigables están ubicadas en las regiones de salud de Bocas del Toro, Chiriquí, Colón, Metropolitana, Panamá Oeste, San Miguelito, Herrera y Panamá Norte.

Las 13 clínicas amigables del Minsa garantizan una atención respetuosa y sin estigmas, con servicios gratuitos como diagnóstico, seguimiento y acceso a PrEP, dirigidos principalmente a personas jóvenes y a quienes se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad.

