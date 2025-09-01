Buque lanzamisiles de EEUU en aguas panameñas; embajada afirma que se trata de una visita programada

Panamá/Un buque de la Armada de Estados Unidos se encuentra en aguas panameñas. Se trata de un destructor lanzamisiles guiados, identificado como el USS Sampson (DDG-102), que está atracado en el muelle de Amador. Es la segunda nave de este tipo vista en el país en los últimos días, en medio de un contexto de tensión entre Estados Unidos y Venezuela.

La embarcación fue captada por TVN Noticias en el área de Amador, cerca de la entrada del canal de Panamá por el Pacífico. Hasta el mediodía de este lunes, la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) indicó que no tenía registro de fecha ni hora para el cruce de la nave, y evitó dar más comentarios al respecto.

El exministro de Seguridad Severino Mejía señaló que “no podemos impedir que esa nave cruce, porque el Tratado de Neutralidad permite en cualquier tiempo, tanto de guerra como de paz, que transite, pero queda en entredicho el tratado neutral”. Agregó que, en un país sin ejército, este tipo de situaciones “puede causar dolores de cabeza”, considerando además el memorándum de entendimiento en temas antinarcóticos y de entrenamiento que Panamá mantiene con Estados Unidos.

Más tarde, la embajada de Estados Unidos en Panamá informó que el buque se encuentra en una visita a puerto programada regularmente, como parte de operaciones navales de rutina en apoyo al Comando Sur.

"El USS Sampson se encuentra en Panamá en una visita a puerto programada regularmente como parte de operaciones navales de rutina en apoyo al Comando Sur de Estados Unidos".

Como parte de nuestra estrecha relación con Panamá, aviones y embarcaciones marítimas visitan Panamá –incluyendo para reabastecimiento, reparaciones y la compra de provisiones en el mercado local– así como intercambios en temas de seguridad. Esto forma parte de nuestro enfoque bilateral continuo en la lucha contra el crimen organizado y la influencia extranjera maligna. Así es como se construyen amistades sólidas, y valoramos profundamente esa relación con nuestros socios en Panamá", dijo.

El ministro de Seguridad, Frank Ábrego, no se ha pronunciado sobre la llegada de la nave, aunque el sábado afirmó que “Panamá no es parte” del conflicto entre Estados Unidos y Venezuela.

"No tenemos mayor participación en ese conflicto, si así se diera. Creo que eso está contemplado o es visto entre dos países. Las organizaciones mundiales, como la ONU o la OEA, están presentes en esa tarea y esperamos que no llegue a ocurrir, ¿verdad?”.

Mientras tanto, el presidente venezolano Nicolás Maduro denunció este lunes que ocho barcos estadounidenses apuntan a Venezuela, lo que incrementa la tensión regional.

Con información de Elizabeth González