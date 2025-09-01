Piden juicio para exministro Suárez, FCC y 12 personas más por peculado agravado en perjuicio del MOP

Ciudad de Panamá/A 11 años desde que se adjudicaron las construcciones de los corredores Vía Brasil Tramo 1 y 2 y la Cinta Costera 3, hoy inició la audiencia preliminar a 14 personas, entre ellas el exministro de Obras Públicas Federico José “Pepe” Suárez, la empresa Fomento de Construcciones y Contratas S.A. (FCC), sus exdirectivos y otros exfuncionarios, para quienes el Ministerio Público pidió sean llevados a juicio por el delito contra la administración pública, en su modalidad de peculado agravado.

El Ministerio Público sustentó en sus alegatos una lesión que supera los $100 mil, según consta en una auditoría de la Contraloría General, relacionado con la adjudicación de contratos por parte del MOP entre los años 2011 y 2014. El proyecto Corredor Brasil en su fase 1 fue adjudicado por $70 millones y el tramo 2 por $41.8 millones; en tanto que la Cinta Costera fue por $44.2 millones.

La fiscal anticorrupción Ruth Morcillo, sostuvo que las personas acusadas utilizaban un esquema mediante el cual generaban un sobre costo de las obras para así quedarse con un porcentaje de los fondos presupuestados para el desarrollo de dichos proyectos. Pidió al juzgado llamar a juicio a Suárez, a Mauricio Cort (abogado de FCC) y a Jorge Ruiz, exjefe de administración de contratos del MOP.

También enfrentan esta audiencia Avelino Acero, Eugenio Del Barrio y Julio Castla exdirectivos de FCC; además, Juan Manuel Vásquez, María Eugenia González, León Halphen, Héctor Castillo, Sergio Fernando del Sour y Marcelo De La Rosa y Crecencio Pomares.

La audiencia estaba programada para desarrollarse hasta el próximo viernes; sin embargo, 9 de los imputados, a través de sus abogados, pidieron irse a un proceso abreviado, es decir adelantar la audiencia de juicio; lo que fue admitido por la jueza Águeda Rentería y que, de llegar a ser declarados penalmente responsables, se tomaría como atenuante con relación a la pena que se impondría.

Durante el desarrollo del primer día de audiencia, las respectivas defensas presentaron cuatro incidentes para que se declarara prescrita la acción, pero no fue aceptado por el Juzgado. En cuanto al delito de corrupción si admitió la prescripción penal a favor de dos de los imputados.

Una vez concluyan las etapas de la audiencia con los alegatos de la Fiscalía y cada uno de los abogados de la defensa, se espera el pronunciamiento de la jueza primera liquidadora de causas penales para conocerse si habrá o no juicio.