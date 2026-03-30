Tecnología de cosecha de agua transforma acceso al recurso en isla Pedro González

Este sistema de cosecha de agua permite generar aproximadamente 1,200 vasos diarios, utilizando un bajo consumo energético de 2.5 kW.

Ciudad de Panamá/Más de mil habitantes de la isla de Pedro González, en el archipiélago de Las Perlas, ahora cuentan con acceso a agua potable gracias a la implementación de tecnología de cosecha de agua atmosférica, una alternativa innovadora que capta la humedad del aire y la convierte en recurso apto para el consumo humano.

El proyecto, impulsado por la Alcaldía de Panamá, consistió en la instalación de un generador atmosférico Watergen GEN-M1, equipo capaz de producir hasta 220 litros diarios de agua potable sin necesidad de infraestructura hídrica tradicional.

Esta solución representa un cambio significativo para la comunidad, que anteriormente dependía de pozos y la recolección de agua de lluvia, además del uso de agua embotellada, lo que implicaba mayores costos y riesgos de contaminación.

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La iniciativa surge tras una visita oficial del alcalde Mayer Mizrachi a Israel en septiembre de 2025, donde gestionó la donación de dos equipos de alta tecnología por parte de ese país. La implementación en territorio panameño se concretó con el apoyo del Despacho de la Primera Dama y la colaboración de la embajada de Israel en Panamá.

De acuerdo con las autoridades, este sistema de cosecha de agua permite generar aproximadamente 1,200 vasos diarios, utilizando un bajo consumo energético de 2.5 kW y cumpliendo con estándares internacionales de calidad superiores incluso al agua embotellada. Además, el equipo dispensa agua fría lista para el consumo.

El alcalde Mizrachi destacó que este tipo de soluciones tecnológicas no solo representan innovación, sino que impactan directamente en la calidad de vida de comunidades históricamente desatendidas.

“La isla de Pedro González ha pasado de no tener agua a contar con agua de alta calidad gracias a esta tecnología que transforma la humedad del aire”, señaló.

Por su parte, la primera dama, Maricel Cohen de Mulino, subrayó la importancia de la cooperación internacional para llevar soluciones sostenibles a comunidades vulnerables, resaltando que este tipo de iniciativas contribuyen tanto a la salud como al bienestar social.

En la misma línea, el embajador de Israel en Panamá, Mattanya Cohen, destacó que su país apuesta por compartir tecnologías que permitan el acceso sostenible al agua potable, especialmente en regiones con limitaciones de recursos hídricos.

El proyecto contempla además la instalación de un segundo equipo en el área de Panamá Este, con miras a extender esta tecnología a otras comunidades apartadas y de escasos recursos.