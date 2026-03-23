Alcaldía de Panamá ordena cierre de comercios y prohíbe venta de licor por Viernes Santo

De acuerdo con el decreto alcaldicio, “prohibir la venta o expendio de bebidas alcohólicas, en el distrito de Panamá, desde las doce de la madrugada (12:00 A.M.) hasta las once y cincuenta y nueve de la noche (11:59 P.M.) del viernes 3 de abril de 2026”.

Panamá/En el marco de la Semana Santa, la Alcaldía del distrito de Panamá anunció una serie de medidas especiales que restringen la venta de alcohol, las actividades festivas y el funcionamiento de algunos comercios, con el objetivo de preservar el carácter religioso del Viernes Santo.

De acuerdo con el decreto alcaldicio, “prohibir la venta o expendio de bebidas alcohólicas en el distrito de Panamá, desde las doce de la madrugada (12:00 A.M.) hasta las once y cincuenta y nueve de la noche (11:59 P.M.) del viernes 3 de abril de 2026”, una disposición que busca fomentar el respeto durante esta fecha de reflexión para gran parte de la población.

Asimismo, se ordenó el cierre de establecimientos comerciales específicos. El documento señala “ordenar el cierre de establecimientos comerciales clasificados bajo el nivel 2… desde las doce de la madrugada (12:00 A.M.) hasta las once y cincuenta y nueve de la noche (11:59 P.M.) del viernes 3 de abril de 2026”.

Las restricciones también alcanzan el ruido y las actividades festivas. En ese sentido, el decreto establece “suspender el uso de caja de música, sinfonías y otros instrumentos musicales, así como cualquier emisión de ruido y la realización de fiestas, espectáculos públicos y actividades bailables amenizadas por orquestas” durante toda la jornada.

No obstante, se aclara que estas disposiciones no aplican a actividades religiosas. “Se exceptúan… actividades o cultos netamente religiosos que se lleven a cabo durante el Viernes Santo”, siempre que cumplan con las normas vigentes.

Las autoridades también advirtieron sobre sanciones para quienes incumplan estas medidas. El decreto contempla “Sancionar con multa de cien balboas (B/.100.00) a mil balboas (B/.1,000.00)” a los infractores, además de otras disposiciones administrativas.

Desde la Alcaldía se hizo un llamado a la ciudadanía a actuar con respeto y civismo durante esta fecha. En esa línea, el documento insta a la población “a comportarse con moderación, respeto, civismo y empatía por ocasión del Viernes Santo”.

Estas medidas se adoptan en consideración de la importancia de la Semana Santa para la mayoría del pueblo panameño, como un periodo de reflexión en torno a la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo.