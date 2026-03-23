San Miguelito: Residentes exigen programas de educación e inserción laboral tras doble crimen de adolescentes

La propuesta del dirigente es trabajar en programas integrales que combinen educación e inserción laboral.

San Miguelito/El distrito de San Miguelito vive una realidad dolorosa tras el hallazgo de dos cuerpos de menores de 14 y 16 años, ejecutadas en la vía entre Chivo Chivo y Curanega. Ambas jóvenes residían en la zona.

José Polo, dirigente comunitario que impulsa programas de resocialización de jóvenes, analizó la situación.

"Es lamentable lo sucedido, pero también es importante mirar con una mirada legislativa que se trabaje con la sociedad integralmente y sobre todo con los jóvenes", manifestó Polo.

El líder comunitario enfatizó que la raíz del problema requiere atención multisectorial. "San Miguelito está pidiendo ayuda a gritos porque la violencia cada día va galopando en aumento en nuestro distrito", expresó.

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Sobre el reclutamiento de menores por grupos delictivos, Polo fue claro: "Para nadie es un secreto que la gran mayoría de nuestros jóvenes están siendo secuestrados por la pandilla, porque muchas veces la necesidad o los problemas en sus casas los golpean".

"Muchas veces las personas no quieren ser delincuentes, pero quedan atrapadas precisamente por la necesidad", añadió.

La propuesta del dirigente es trabajar en programas integrales que combinen educación e inserción laboral. "Si trabajamos programas que lleven de la mano educación e inserción laboral, sabemos que podemos salvar a algunos de esos jóvenes que quieran cambiar", indicó Polo.

El caso de las dos jóvenes sigue bajo investigación. Hasta el momento, no está claro el móvil del doble asesinato, pero el dolor en el barrio es palpable.

Polo cerró con un llamado a la acción: "Debemos hacer nuestra parte para ofrecer alternativas reales a quienes buscan salir de la violencia".

Con información de Hellen Concepción.