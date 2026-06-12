Mundial 2026 | Así está la tabla de posiciones del Grupo A luego de la primera jornada

Panamá/Tras disputarse la primera jornada del Grupo A del Mundial 2026, el panorama quedó definido con dos selecciones que arrancaron con el pie derecho y dos que deberán reaccionar para no quedarse atrás en la competencia.

México abrió su camino en el torneo con una victoria contundente de 2-0 ante Sudáfrica, mientras que Corea del Sur hizo lo propio al superar a República Checa por 2-1 en un partido más disputado. Ambos triunfos dejaron a los dos equipos en lo más alto de la tabla con 3 puntos cada uno, separados únicamente por la diferencia de goles.

México, líder por diferencia de goles, fue el equipo más sólido de la jornada al mantener su portería a cero y sumar el mayor diferencial positivo del grupo con +2. Los dirigidos por su seleccionador impusieron condiciones desde el inicio y no dieron opciones a los africanos.

Por su parte, Corea del Sur también suma 3 puntos pero con un marcador más ajustado. Los asiáticos tuvieron que sufrir para doblegar a República Checa, que les descontó en el marcador antes del pitazo final, lo que le cuesta a los coreanos el liderato por apenas un gol de diferencia.

En la parte baja de la tabla, República Checa y Sudáfrica arrancan el torneo con 0 puntos y necesitan una reacción inmediata en la segunda jornada si quieren mantenerse con vida en la competencia. Los checos al menos se van con el consuelo de haber marcado un gol, mientras que Sudáfrica fue el equipo más goleado del grupo sin anotar ninguno.

El Grupo A promete seguir dando emociones en las próximas jornadas, con todos los equipos conscientes de que cada punto será decisivo de cara a la clasificación a la siguiente fase del Mundial 2026.