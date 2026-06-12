ASEP impone nuevas multas por más de $68 millones a empresas de Naturgy por fallas en el servicio

La ASEP aclaró que estas multas no serán trasladadas a la tarifa eléctrica que pagan los consumidores.

Panamá/La Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP) impuso nuevas multas por $68.2 millones a las empresas de distribución eléctrica Edemet y Edechi del grupo Naturgy, tras comprobar incumplimientos en los indicadores de calidad del servicio registrados entre 2019 y 2024, fallas que afectaron a miles de usuarios en todo el país.

Las sanciones son el resultado de un proceso técnico y legal realizado por la entidad reguladora para verificar deficiencias reiteradas en la prestación del servicio eléctrico.

Zelmar Rodríguez, jefa de la ASEP aseguró que la medida busca proteger a los consumidores y exigir que las empresas cumplan con los estándares establecidos.

Nuestro compromiso es claro: defender los derechos de los usuarios y exigir un servicio eléctrico de calidad para todos”, manifestó.

La institución destacó que los constantes problemas en el suministro eléctrico no solo afectan un servicio básico, sino también la vida diaria de las familias, las actividades económicas y el funcionamiento de pequeños negocios.

Edemet (Empresa de Distribución Eléctrica Metro Oeste, S.A.) atiende Panamá Oeste, Coclé, Veraguas y parte de la provincia de Panamá.

Edechi (Empresa de Distribución Eléctrica Chiriquí, S.A.) presta servicio en Chiriquí y Bocas del Toro.

Por ello, explicó que las sanciones buscan corregir los incumplimientos y obligar a las empresas a fortalecer su infraestructura y elevar la calidad del servicio.

La ASEP aclaró que estas multas no serán trasladadas a la tarifa eléctrica que pagan los consumidores. Según la entidad, las mejoras que deban implementar las distribuidoras estarán sujetas a supervisión para garantizar que se traduzcan en beneficios para la población.

Rodríguez reiteró que las empresas tienen la responsabilidad de responder ante las fallas en el servicio.

Ningún panameño debe tolerar un servicio deficiente. Las empresas tienen la obligación de responder cuando no cumplen con la calidad exigida”, expresó.

Además indicó que las sanciones forman parte de una política de fiscalización más estricta aplicada en los últimos años y advirtió que mantendrá una vigilancia permanente sobre las empresas reguladas.

Con esta nueva sanción de $68.2 millones, las multas impuestas por la ASEP a las distribuidoras eléctricas superan los 100 millones de dólares desde 2024, en medio de las constantes quejas de los usuarios por la calidad del servicio.