Alcaldía de Panamá realizará feria de salud para manipuladores de alimentos

El lunes 9 de marzo los asistentes podrán tramitar el carnet blanco y el miércoles 11, se ofrecerá la capacitación para obtener el carnet verde.

Ciudad de Panamá./La Alcaldía de Panamá, en coordinación con el Centro de Salud de Santa Ana, realizará una feria de salud dirigida a arrendatarios y manipuladores de alimentos del Mercado de Mariscos de Panamá.

La jornada se llevará a cabo el lunes 9 de marzo, de 8:00 a.m. a 12:00 p.m., y permitirá tramitar el carnet blanco de buena salud. Posteriormente, el miércoles 11 de marzo, en el mismo horario, se ofrecerá una capacitación para manipuladores de alimentos, requisito para obtener el carnet verde.

Durante ambas actividades también se realizará una jornada de vacunación como parte de las medidas preventivas dirigidas a este sector.