Metro de Panamá regula temporalmente escaleras mecánicas para evitar aglomeraciones

Esta medida permite regular el ingreso de personas hacia los andenes, prevenir aglomeraciones y reducir el riesgo de incidentes durante el embarque y desembarque de los trenes.

Ciudad de Panamá/El Metro de Panamá informó que, durante las horas de mayor demanda, implementa medidas operativas temporales en algunas estaciones para controlar el flujo de pasajeros y garantizar una circulación segura y ordenada dentro de sus instalaciones.

Entre estas acciones se encuentra la detención temporal y estratégica de determinadas escaleras mecánicas, principalmente cuando se registra una alta concentración de usuarios en andenes, torniquetes y accesos.

De acuerdo con la entidad, esta medida permite regular el ingreso de personas hacia los andenes, prevenir aglomeraciones y reducir el riesgo de incidentes durante el embarque y desembarque de los trenes.

El Metro aclaró que la paralización de una escalera mecánica no necesariamente responde a una falla del equipo, sino que puede formar parte de los procedimientos preventivos establecidos por el Centro de Control de Operaciones.

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Según los indicadores de mantenimiento correspondientes al período comprendido entre mayo de 2025 y mayo de 2026, las escaleras mecánicas y los elevadores del sistema mantienen niveles positivos de disponibilidad.

No obstante, la empresa reconoció que estos equipos electromecánicos pueden presentar incidencias técnicas debido a su uso continuo. En esos casos, se activan los protocolos de atención para restablecer su funcionamiento en el menor tiempo posible y reducir las afectaciones a los pasajeros.

El Metro de Panamá aseguró que continuará evaluando alternativas técnicas y operativas para mejorar la circulación de los usuarios y fortalecer la capacidad de atención en las estaciones con mayor afluencia.