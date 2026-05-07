Metro de Panamá implementará nuevo plan operativo ante aumento de pasajeros

El plan contempla habilitar el abordaje de trenes en ambos andenes de las estaciones terminales. En la Línea 1, la modalidad será aplicada en las estaciones Villa Zaita y Albrook, mientras que en la Línea 2 se implementará en San Miguelito 2.

Ciudad de Panamá/El Metro de Panamá pondrá en marcha, a partir del próximo lunes 11 de mayo, un nuevo plan operativo para optimizar la gestión del servicio frente al incremento sostenido en la demanda de usuarios registrado durante las últimas semanas, situación que la entidad asocia al aumento en los precios del combustible.

La medida busca mejorar el flujo de pasajeros en las estaciones terminales durante las horas pico, tanto en la mañana como en la tarde, con el propósito de ofrecer un servicio más ágil, ordenado y seguro.

El plan contempla habilitar el abordaje de trenes en ambos andenes de las estaciones terminales. En la Línea 1, la modalidad será aplicada en las estaciones Villa Zaita y Albrook, mientras que en la Línea 2 se implementará en San Miguelito 2.

Según explicó el Metro de Panamá, esta operación permitirá una distribución más eficiente de los usuarios y ayudará a disminuir la concentración de pasajeros en los andenes.

Como parte de este esquema, los trenes alternarán su llegada por ambos andenes, optimizando los tiempos de maniobra durante los cambios de dirección y aumentando la capacidad de transporte del sistema. La entidad destacó que esta medida permitirá que los trenes lleguen con mayor espacio disponible a estaciones de alta demanda como Los Andes y San Miguelito.

El Metro aseguró que la implementación cuenta con los sistemas de control ferroviario necesarios para garantizar una operación segura y ordenada. Además, indicó que el procedimiento forma parte de esquemas técnicos previamente evaluados y que será aplicado de manera supervisada y controlada.

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Aumento de usuarios

De acuerdo con cifras oficiales, durante el último mes el sistema pasó de movilizar aproximadamente 380 mil pasajeros diarios a unos 420 mil usuarios, reflejando un crecimiento considerable en la demanda.

El incremento también se evidencia en estaciones específicas. Tras la entrada en funcionamiento del intercambiador de Villa Zaita, esta estación reportó cerca de 4,900 usuarios adicionales, lo que representa un aumento del 11% en la demanda.

Para el Metro de Panamá, estos datos muestran un cambio en los patrones de movilidad de la población, donde más personas optan por utilizar el sistema ferroviario como alternativa ante el encarecimiento del combustible.

Recomendaciones:

El Metro exhortó a los usuarios a seguir las indicaciones del personal en las estaciones, quienes estarán orientando el flujo de pasajeros durante la aplicación de las nuevas medidas.

Asimismo, recomendó utilizar los andenes habilitados según la operación indicada, permitir la salida de los pasajeros antes de abordar, mantener el orden en escaleras y áreas de circulación, y planificar los viajes con anticipación.