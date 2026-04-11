Apertura del intercambiador de Villa Zaita busca mejorar la conectividad entre el metro y MiBus

Ciudad de Panamá/El Metro de Panamá confirmó que el próximo lunes 13 de abril entrará en operaciones el nuevo Intercambiador de Villa Zaita, ubicado en la terminal de la Línea 1. El objetivo es optimizar la conexión entre el sistema de metro y las rutas de MiBus que sirven a Panamá Norte, la vía Transístmica y el corredor Ricardo J. Alfaro.

De acuerdo con el anuncio, las rutas de transporte público involucradas mantendrán su parada establecida en la estación Villa Zaita, lo que permitirá a los usuarios realizar trasbordos más ágiles y ordenados entre ambos sistemas de movilidad.

La medida forma parte de los esfuerzos por integrar la red de transporte masivo y reducir los tiempos de espera para miles de pasajeros que diariamente se desplazan desde y hacia las zonas norte de la capital.

Rutas que operarán desde el Intercambiador de Villa Zaita:

• Puerta 7:

N037 Chilibre Interno

• Puerta 8:

N047 Entrada Alcalde Díaz

N067 Ciudad Bolívar

• Puerta 9 (solo domingos):

A096 Vía Panamá Norte

K160 Transístmica - Calidonia - Albrook

• Puerta 11:

N147 El Valle - Entrada Mano de Piedra - Torrijos Carter

N165 El Valle - Metro Los Andes

• Puerta 12 (no opera domingos):