Estación Albrook abrirá a las 10:00 a.m. este domingo por trabajos en la Línea 3 del Metro

Durante la jornada, también se mantendrá cerrada la pasarela peatonal que conecta la estación Albrook con la Gran Terminal de Transporte, como medida de seguridad mientras se desarrollan las labores.

Ciudad de Panamá/El Metro de Panamá informó que este domingo 12 de abril de 2026 la estación Albrook abrirá a partir de las 10:00 a.m., debido a la ejecución de la tercera fase de instalación del nuevo techo que conectará las Líneas 1 y 3.

De acuerdo con la entidad, los trabajos forman parte del proceso de izaje de la nueva estructura en esta importante estación, considerada un punto clave de conexión dentro del sistema de transporte.

Durante la jornada, también se mantendrá cerrada la pasarela peatonal que conecta la estación Albrook con la Gran Terminal de Transporte, como medida de seguridad mientras se desarrollan las labores.

El Metro detalló que, pese a estos ajustes, la Línea 1 operará con normalidad en ambos sentidos desde la estación 5 de Mayo hasta Villa Zaita, en su horario regular a partir de las 7:00 a.m.

Las autoridades reiteraron que estas adecuaciones buscan fortalecer la infraestructura y garantizar la integración eficiente entre las líneas, en el marco del avance de la Línea 3 del Metro de Panamá.