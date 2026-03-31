Aumento de usuarios lleva al Metro a reforzar mantenimiento con contratación directa

La empresa Alstom Panamá S.A., atenderá los trenes, la señalización y la energía de la Línea 2.

Panamá/El incremento sostenido en la cantidad de usuarios del Metro de Panamá ha comenzado a presionar la operación del sistema, según sus directivos, al punto de volver críticos los temas de mantenimiento, lo que llevó al Consejo de Gabinete a aprobar este martes la contratación excepcional de la empresa Alstom Panamá S.A. para atender los trenes, la señalización y la energía de la Línea 2.

“Esa es una muy buena noticia, ya que los temas de mantenimiento se están tornando críticos en el Metro de Panamá”, indicó César Pinzón, director general del Metro, tras la aprobación.

Señaló que en un día regular, el sistema movilizaba alrededor de 360 mil pasajeros entre las líneas 1 y 2, pero actualmente esa cifra alcanza los 380 mil. Mientras que, en días de quincena, el salto es aún mayor: de 380 mil usuarios se ha pasado a 425 mil usuarios.

“Esto obviamente impacta nuestra oferta, impacta nuestra frecuencia para prestar el servicio”, explicó, al destacar que el respaldo del Consejo de Gabinete es clave para mantener la calidad del sistema.

El alza en la demanda también está relacionada con ajustes recientes en el transporte público. “Efectivamente, desde hace aproximadamente semana y media que se anunció por parte de nuestra empresa hermana MiBus la modificación de frecuencias en algunas rutas de buses, el Metro de Panamá experimentó un incremento importante en la demanda”.

De acuerdo con los datos, el sistema ha registrado incrementos de unos 20 mil usuarios en días laborables, llegando en quincena a sumar entre 35 mil y 45 mil pasajeros adicionales.

Ante este escenario, el Metro ha tenido que adaptar su operación. “Hemos tenido que incrementar la cantidad de trenes que hoy en día están en circulación tanto en línea 1 como en línea 2”, además de reforzar personal en estaciones y conductores, así como ajustar la oferta de servicio, detalló otro ingeniero del Metro.

El comportamiento de los usuarios también ha cambiado, extendiendo las horas pico. Entre las 6:50 y las 7:40 de la mañana se concentra una alta demanda, con hasta 50 mil personas utilizando el sistema en una sola hora.

“Estamos experimentando a nivel de red 50,000 usuarios en una hora entre 6 y 7 de la mañana”, se detalló, al tiempo que se aseguró que se están tomando medidas para responder a este crecimiento.

Con estos ajustes, el Metro busca sostener su capacidad operativa y garantizar el servicio a la ciudadanía en medio de un contexto de mayor uso del transporte público.