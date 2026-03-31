Gobierno establece precio tope a la gasolina de 91 octanos y el diésel para transportistas

Para la aplicación de esta medida se espera implementar una herramienta digital y tecnológica que utilice la placa y la cédula para realizar el despacho del producto a los beneficiados. Dicho esto, señaló que el Director del Tránsito deberá reunirse con los transportistas este miércoles, siendo enfático en que no debe reflejarse aumento en el pasaje de los usuarios.

El Gobierno Nacional anunció la implementación de precios tope para el combustible dirigidos exclusivamente al sector transportista, medida que se extenderá por un período de 10 meses.

Según informó el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, el tope se aplicará al diésel bajo en azufre, con un precio máximo de 0.90 dólares por litro, y a la gasolina de 91 octanos, fijada en 0.88 dólares. La gasolina de 95 octanos queda excluida de esta disposición.

Aunque la fecha de entrada en vigencia aún no se ha establecido, el Ejecutivo no descarta suspender la medida antes del plazo previsto, en caso de que mejoren las condiciones del mercado internacional de combustibles.

El subsidio que entregará el Estado es de 15 millones de dólares mensuales que provienen de gastos operativos y no de inversión. Además, dijo que esto se le une a la estabilización en el pasaje del metro, metrobús, transporte escolar, colectivo, y selectivo. Agregó que también se entregará subsidio al sector pesquero, así como al de carga.

El objetivo principal de esta medida es evitar que el alza del combustible genere un costo extra a los usuarios del transporte público y selectivo.

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No será un subsidio universal; se está haciendo un programa focalizado para que llegue a las personas de más bajos ingresos, que son los que usan el transporte público", expresó.

Chapman también dijo que se está trabajando en estabilizar los precios de los fertilizantes por medio de compras hechas por el Ministerio de Desarrollo Agropecuario, que posteriormente los venderá a menor costo.

El titular de Finanzas volvió a exhortar a la empresa privada a implementar el teletrabajo para apoyar a los trabajadores durante la crisis provocada por el conflicto en Medio Oriente.

Para la aplicación de esta medida se espera implementar una herramienta digital y tecnológica que utilice la placa y la cédula para realizar el despacho del producto a los beneficiados. Dicho esto, señaló que el Director del Tránsito deberá reunirse con los transportistas este miércoles, siendo enfático en que no debe reflejarse aumento en el pasaje de los usuarios.