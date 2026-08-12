Sinaproc emite aviso de prevención por oleajes de hasta 3 metros en el Caribe panameño

El aviso estará vigente desde las 12:00 a.m. del 13 de agosto hasta las 11:59 p.m. del 16 de agosto de 2026.

Panamá/El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) emitió un aviso de prevención ante la presencia de oleajes y períodos significativos en el Caribe panameño, condiciones que podrían representar riesgo principalmente para bañistas y embarcaciones pequeñas.

El aviso estará vigente desde las 12:00 a.m. del 13 de agosto hasta las 11:59 p.m. del 16 de agosto de 2026.

De acuerdo con el pronóstico técnico del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA), se esperan olas con alturas de entre 1.6 y 3.0 metros, así como períodos de entre 8 y 10 segundos, dependiendo de la región.

En el Caribe Occidental, que comprende el norte de Veraguas, norte de la comarca Ngäbe-Buglé y Bocas del Toro, se prevén olas de entre 1.6 y 2.6 metros. Para el Caribe Central, incluyendo Colón, Costa Abajo, Centro y Costa Arriba, las alturas podrían oscilar entre 1.6 y 2.8 metros.

Mientras tanto, en el Caribe Oriental, específicamente en la comarca Guna Yala, se pronostican olas de entre 1.8 y 3.0 metros, con condiciones que podrían resultar adversas para bañistas y embarcaciones.

El Imhpa advirtió que durante la tarde del 14 de agosto podrían intensificarse las condiciones marítimas en el litoral Caribe debido a la aceleración de los vientos alisios, lo que favorecería un aumento en la altura y el período del oleaje.

Además, estas condiciones podrían coincidir con episodios lluviosos previstos para el fin de semana, incrementando los riesgos asociados a determinadas actividades marítimas.

Ante este escenario, Sinaproc recomendó a los bañistas evitar ingresar al mar cuando las condiciones sean adversas y a los propietarios u operadores de pequeñas embarcaciones evaluar el estado del mar antes de zarpar.

Las autoridades también exhortaron a la población a respetar las indicaciones de los estamentos de seguridad y mantenerse informada a través de los canales oficiales durante la vigencia del aviso.