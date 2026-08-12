MIDA decomisa más de 100 kilos de productos agropecuarios en Paso Canoas

Entre los artículos detectados figuran quesos, embutidos, granos, hojas y hierbas secas, procedentes principalmente de Costa Rica y Nicaragua.

La Dirección Ejecutiva de Cuarentena Agropecuaria del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) mantiene reforzadas las acciones de vigilancia en el punto de ingreso de Paso Canoas, mediante inspecciones no intrusivas con el apoyo de binomios caninos de la Unidad Canina Agropecuaria (UCA).

Estas inspecciones permiten detectar productos de origen animal y vegetal que podrían representar un riesgo para la sanidad agropecuaria del país, sin necesidad de realizar revisiones invasivas en vehículos, medios de transporte o pertenencias de los viajeros.

Los binomios caninos realizan recorridos en busetas, cabezales de camiones, vehículos de turismo y equipajes de pasajeros, con el objetivo de identificar mercancías sujetas a controles sanitarios.

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Como resultado de estas acciones, entre enero y julio de 2026 fueron decomisados 103.01 kilogramos de productos. De ese total, 57.77 kilogramos correspondieron a productos de origen vegetal y 45.24 kilogramos a productos de origen animal.

Entre los artículos detectados figuran quesos, embutidos, granos, hojas y hierbas secas, procedentes principalmente de Costa Rica y Nicaragua.

El MIDA explicó que el ingreso de estos productos sin la certificación o documentación sanitaria correspondiente puede representar un riesgo para la sanidad animal y vegetal, debido a que se desconoce si fueron sometidos a las condiciones de producción necesarias para garantizar su inocuidad y reducir posibles riesgos de contaminantes biológicos.

La labor de la Unidad Canina Agropecuaria complementa los procedimientos de inspección que desarrolla la Dirección de Cuarentena Agropecuaria tanto en Paso Canoas como en otros puntos de ingreso al país, mediante un método dinámico, no intrusivo y especializado.