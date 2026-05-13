Unidad Canina del MIDA decomisó más de 286 kilos de productos en el Aeropuerto de Tocumen durante abril

La Unidad Canina Agropecuaria realiza inspecciones no intrusivas mediante binomios conformados por manejadores y perros entrenados para detectar productos de riesgo fitozoosanitario.

Ciudad de Panamá/La Unidad Canina Agropecuaria del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), destacada en las terminales del Aeropuerto Internacional de Tocumen, decomisó durante el mes de abril un total de 286.19 kilogramos de productos de origen animal y vegetal transportados en equipajes de pasajeros.

De acuerdo con datos suministrados por la Dirección Ejecutiva de Cuarentena Agropecuaria, entidad a la que está adscrita la unidad especializada, 90.24 kilogramos correspondieron a productos de origen animal, mientras que 195.95 kilogramos fueron productos de origen vegetal, siendo estos últimos los más detectados durante las inspecciones realizadas en la principal terminal aérea del país.

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Entre los productos de origen animal retenidos figuran:

Miel

Queso bovino

Jamón de cerdo

Salami

Camarones

Suero pasteurizado

Embutidos rancheros

Según el informe, la mayoría de estos artículos provenían de países como Colombia, Venezuela, República Dominicana y El Salvador.

En el caso de los productos vegetales, las autoridades decomisaron frutas como:

Manzana

Granadilla

Naranja

Guineo

Rosas naturales

Ramas con hojas

Frijol de monte

Garbanzo

Lenteja

Arroz en grano

Canela en raja

Anís estrellado

Los principales países de procedencia de estos productos fueron Colombia, China, Perú y Cuba.

Las autoridades agropecuarias destacaron que estos controles forman parte de las medidas permanentes de vigilancia sanitaria implementadas para prevenir la introducción de plagas y enfermedades que puedan afectar la producción agropecuaria nacional. La Unidad Canina Agropecuaria realiza inspecciones no intrusivas mediante binomios conformados por manejadores y perros entrenados para detectar productos de riesgo fitozoosanitario.

Como parte del fortalecimiento operativo de la unidad, el MIDA desarrolló recientemente una capacitación dirigida a nuevos integrantes, enfocada en técnicas de manejo, obediencia, detección y protocolos de inspección, con el objetivo de reforzar las labores de control sanitario en puntos estratégicos de ingreso al país.

La Dirección Ejecutiva de Cuarentena Agropecuaria reiteró el llamado a viajeros e importadores para que se informen previamente sobre los requisitos sanitarios exigidos para el ingreso de productos agropecuarios, a fin de evitar decomisos y contribuir a la protección del patrimonio fitozoosanitario de Panamá.