Dirección de Cuarentena del MIDA refuerza barrera fitosanitaria

Del total de intercepciones, 608 insectos fueron detectados en productos destinados al consumo, mientras que 190 se encontraron en productos no destinados al consumo.

Los laboratorios entomológicos de la Dirección Ejecutiva de Cuarentena Agropecuaria del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) continúan desempeñando un papel clave en la protección del sector agrícola, tras lograr la intercepción de 779 insectos durante el primer trimestre del año.

De acuerdo con el informe oficial, estas detecciones se realizaron en productos inspeccionados en los distintos puntos de ingreso al país, como puertos, aeropuertos y zonas fronterizas, donde se aplican controles fitosanitarios de manera permanente.

Del total de intercepciones, 608 insectos fueron detectados en productos destinados al consumo, mientras que 190 se encontraron en productos no destinados al consumo. Adicionalmente, se reportó un caso en contenedores y embalajes de madera.

Cada hallazgo activó de inmediato los protocolos establecidos para evitar la entrada y establecimiento de estas plagas en el territorio nacional, reforzando así la barrera fitosanitaria del país.

Entre las principales plagas interceptadas se identificaron thrips y áfidos, presentes en productos como lechuga fresca y flores, particularmente cala, provenientes de países como Estados Unidos y Ecuador.

Los thrips son insectos diminutos que se alimentan de tejidos vegetales, lo que puede provocar deformaciones, manchas y una reducción en la calidad de los cultivos. Algunas especies, además, tienen la capacidad de transmitir virus que afectan seriamente la producción agrícola.

Por su parte, los áfidos, comúnmente conocidos como pulgones, se caracterizan por su rápida reproducción y por debilitar las plantas al alimentarse de su savia. También actúan como vectores de enfermedades virales que pueden impactar cultivos de importancia económica.

Las autoridades destacaron que estos resultados reflejan la efectividad de los controles técnicos implementados de forma continua, así como la importancia de la detección oportuna para evitar daños a la producción agrícola nacional.