Día de las Buenas Acciones en Panamá: Un homenaje a las 'hormiguitas' de la Autoridad de Aseo

El evento, organizado por fundaciones judío-panameñas, buscó reconocer el valioso aporte de estos trabajadores al bienestar y la limpieza de la ciudad.

Ciudad de Panamá/El Día de las Buenas Acciones en Panamá dio inicio este domingo en la Ciudad del Saber con un agasajo a las "hormiguitas" de la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD).

El evento, organizado por fundaciones judío-panameñas, buscó reconocer el valioso aporte de estos trabajadores al bienestar y la limpieza de la ciudad.

El Día de las Buenas Acciones es una iniciativa global que convoca a individuos, empresas y organizaciones a unirse con el propósito de hacer el bien y generar un impacto positivo en la sociedad. La jornada incluyó actividades, bailes, chistes y comida, con un día entero de planificación dedicado a los homenajeados.

Nicole Mizrachi, de la Fundación Judío Panameña (JUPA), explicó que este es el séptimo año consecutivo que se dedica esta celebración a este grupo, aunque el Día de las Buenas Acciones lleva 11 años realizándose en Panamá.

La organización expresó su orgullo al ver la activación de Panamá en esta iniciativa. El año pasado, se contó con 15,000 voluntarios, y este año se espera superar esa cifra.