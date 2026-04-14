Museo de Arte Contemporáneo activa agenda de abril con talleres, encuentros y convocatorias

Como parte de la programación, el sábado 18 de abril se desarrollará un taller de cerámica , en colaboración con el colectivo Estudio Radical, inspirado en la exposición Otras montañas, las que andan sueltas bajo el agua.

El Museo de Arte Contemporáneo de Panamá (MAC) dio inicio a su agenda cultural de abril con una variada programación de actividades abiertas al público, enfocadas en promover el arte como una experiencia de conexión, diálogo y aprendizaje.

Durante una entrevista, Héctor Olaya, miembro del equipo del museo, explicó que la propuesta busca romper con la idea tradicional de los museos como espacios pasivos.

“La realidad de hoy es que el museo es un espacio de conexión, de cuestionamiento, de diálogo”, señaló, al destacar que el arte contemporáneo invita a los visitantes a vivir experiencias más personales y reflexivas.

Talleres y actividades abiertas al público

Como parte de la programación, el sábado 18 de abril se desarrollará un taller de cerámica, en colaboración con el colectivo Estudio Radical, inspirado en la exposición Otras montañas, las que andan sueltas bajo el agua.

La actividad propone una experiencia distinta a las sesiones tradicionales, invitando a los participantes a experimentar con el barro, el fuego y el agua, para comprender procesos de transformación vinculados al Caribe.

El taller será abierto a todo público, sin necesidad de experiencia previa, aunque con cupos limitados.

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Ese mismo día, desde las 9:30 a.m., el museo realizará el segundo encuentro de docentes, un espacio dirigido a educadores de todas las áreas, con el objetivo de fomentar el intercambio de ideas y nuevas formas de enseñar a través del arte.

Oportunidades para jóvenes artistas

El MAC también anunció la apertura de dos importantes convocatorias. Una de ellas es “Método Artístico”, en colaboración con La Nuestra Colectiva, dirigida a jóvenes emergentes interesados en profesionalizarse y desarrollar sus procesos creativos junto a artistas consolidados.

Además, con el respaldo de Mercantil, se lanzará la segunda edición del Premio Arte Joven, que ofrecerá a los seleccionados la oportunidad de realizar una residencia artística en España y posteriormente presentar una exposición en Panamá.

Olaya destacó que el museo se está consolidando como un puente para la formación de nuevos talentos, promoviendo el acceso al arte como parte esencial de la cultura y la identidad.

“El arte no es algo aislado, es parte de nuestra propia cultura, de nuestra historia”, afirmó.

Los interesados en participar o conocer más detalles sobre la programación pueden consultar las redes sociales del museo o su sitio web oficial.