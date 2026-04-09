Canal de Panamá firma nueva convención colectiva que fija ajustes salariales para capitanes y oficiales

Para el personal de la División de Mantenimiento de Cauces de Navegación se fijan incrementos de 2% anual entre 2029 y 2033.

El Canal de Panamá suscribió una nueva convención colectiva con la Unión de Capitanes y Oficiales de Cubierta, que establece un ajuste salarial básico de 3.5% anual entre 2027 y 2033 y tendrá vigencia hasta ese mismo año.

El acuerdo, este miércoles 8 de abril, también incorpora cambios en el proceso de negociación colectiva para los próximos ciclos.

En cuanto a compensaciones, se actualizan la Compensación Adicional Especial y la Compensación para Pilotaje. Para el personal de la División de Mantenimiento de Cauces de Navegación se fijan incrementos de 2% anual entre 2029 y 2033.

La nueva convención incluye una disposición que permite a los capitanes de remolcador FE-15 un descanso de 14 horas tras operaciones catalogadas de alto riesgo o complejidad, sujeta a los procedimientos legales.

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El administrador del Canal, Ricaurte Vásquez Morales, reconoció el trabajo de los representantes del sindicato y el equipo de la gerencia para alcanzar este nuevo pacto.

El acuerdo define las condiciones laborales entre la administración y el sindicato durante el periodo establecido.

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