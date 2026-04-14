Banca panameña rechaza proyecto de ley que busca controlar tasas de interés

En el encuentro, los ejecutivos aseguraron que todavía no se están aumentando las tasas de interés por la guerra en Medio Oriente.

Ciudad de Panamá/Carlos Berguido, director ejecutivo de la Asociación Bancaria de Panamá (ABP), expresó la posición del sector sobre el proyecto de ley 552, que busca establecer controles en las tasas de interés, prohijado el pasado 17 de marzo de 2026 y que se encuentra bajo análisis en la Comisión de Comercio.

Berguido aseguró que han solicitado el replanteamiento total del proyecto, debido a que el establecimiento de topes a las tasas de interés contractualmente o el uso de factores referenciales externos “es dañino”.

“Introduce demasiada inflexibilidad en un mercado donde los costos de los créditos son muy volátiles y así mismo las tasas de interés deben tener la flexibilidad para subir y bajar y ajustarse a lo que pase en el mercado”, señaló Berguido.

Ernesto Cedeño, proponente de la ley, explicó que la iniciativa tiene como finalidad fortalecer la transparencia, la seguridad jurídica y el equilibrio en las relaciones contractuales entre entidades bancarias y consumidores, contribuyendo a un sistema bancario más justo, estable y confiable.

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Según Cedeño, la iniciativa respeta plenamente el principio de libertad económica y la autonomía de la voluntad contractual, reconocidos por la Constitución Política de la República de Panamá, al no imponer controles generalizados de precios ni limitar la actividad bancaria, sino establecer reglas mínimas de transparencia, proporcionalidad y equilibrio contractual dentro de un sector que, por su naturaleza, se encuentra sujeto a supervisión estatal.

Las declaraciones del banquero se dieron en un encuentro realizado por la ABP, en donde se destacó la solidez del sistema bancario panameño, la solvencia, eficiencia y fortalecimiento a pesar de las tensiones internacionales con el conflicto en el Medio Oriente y el alza del combustible.

“Los resultados del cierre del 2025 fueron muy buenos, con una rentabilidad para el sistema general por encima del 13%”, detalló Ernesto Boyd, presidente de junta directiva de la Asociación Bancaria de Panamá.

En el encuentro, los ejecutivos aseguraron que todavía no se están aumentando las tasas de interés por la guerra en Medio Oriente.

Información de Luis Jiménez

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