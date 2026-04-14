Credenciales inicia entrevistas para escoger nuevo magistrado del Tribunal Electoral; varios quedaron fuera

En la metodología de entrevistas se acordó que la lista de aspirantes que cumplan con los requisitos será remitida al pleno, que decidirá por mayoría quién será el reemplazo del magistrado Alfredo Juncá , cuyo periodo vence el próximo 31 de diciembre.

Panamá/La Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional inició este martes las entrevistas a los candidatos que aspiran a convertirse en magistrados del Tribunal Electoral.

La reunión comenzó sin conocerse si se habían planteado objeciones ciudadanas en contra de los candidatos. En la metodología de entrevistas se acordó que la lista de aspirantes que cumplan con los requisitos será remitida al pleno, que decidirá por mayoría quién será el reemplazo del magistrado Alfredo Juncá, cuyo periodo vence el próximo 31 de diciembre.

De los 27 aspirantes, 21 cumplieron con los requisitos, mientras que Maritza Cedeño, presidenta del Colegio Nacional de Abogados, desistió de su candidatura. En total se entrevistará a 20 aspirantes. El primero en hacer uso de la palabra fue Ramón Abadi Balid, actual director de la Acodeco.

En la lista de aspirantes también figura Jaime Miguel Barroso Pinto, actual fiscal de cuentas, quien sería uno de los favoritos. El magistrado Alfredo Juncá Wendehake busca la reelección.

Los aspirantes tienen 10 minutos para hacer su presentación, luego de eso los diputados harán sus cuestionamientos.

Información en desarrollo.