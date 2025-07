Bancos reportan serias dificultades en el cobro de compromisos a deudores

En el marco de la Cumbre Financiera Internacional que finalizó este viernes 4 de julio, se llevó a cabo una conferencia de prensa por parte de la Asociación Bancaria de Panamá, donde, entre otras cosas, se compartieron balances en donde se registra un crecimiento en cuanto a la cartera de préstamos, depósitos y activos.

Sin embargo, según el informe presentado, los bancos están teniendo problemas para el cobro de compromisos bancarios por parte de los clientes y esto estaría relacionado, no solamente con las huelgas en el caso del sector docente que no está cobrando y que no se está poniendo al día en sus compromisos bancarios, sino también por el aumento del desempleo.

Raúl Guizado, presidente de la Asociación Bancaria de Panamá, explicó que este año ha sido incluso mucho más difícil cobrar o recobrar que los años posteriores a la pandemia.

"Yo creo que la situación económica, (...) y el tema del desempleo, o sea, acuérdense que se dio lo de la mina, la mina, realmente el cierre de la mina afectó no solamente a los 6,000 o 7,000 colaboradores que fueron desvinculados, sino a una cantidad de proveedores de servicios, entre los cuales había mucha gente, en Penonomé, (...) o sea, el desempleo en esa provincia y en esa ciudad de la provincia Coclé aumentó de manera considerable", explicó Guizado.

Por su parte, el viceministro de Economía y Finanzas, Fausto Fernández, indicó que las cifras del desempleo el año pasado se registraron en un 9.5% y este año se ha mantenido más o menos en la misma cifra.

"Debemos hacer lo posible para tratar de reducir el desempleo, obviamente dentro de los próximos 5 años, con iniciativas tangibles y poder regresar entonces esa formalidad a la gente", indicó.

Información de Elizabeth González