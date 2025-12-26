Conductores morosos tienen plazo hasta fin de año para regularizar deudas con la ATTT
Durante este periodo, los usuarios de las vías públicas con saldos pendientes pueden acogerse a un descuento del 10%, siempre que acudan personalmente a una agencia de la ATTT para formalizar el trámite. La iniciativa busca facilitar la regularización del estatus económico de los conductores ante la institución.
La Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) mantiene activo un periodo de gracia para que los conductores morosos regularicen sus deudas mediante arreglos de pago, una medida que estará vigente hasta el próximo 30 de diciembre en todas sus sedes a nivel nacional.