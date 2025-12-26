Conductores morosos tienen plazo hasta fin de año para regularizar deudas con la ATTT

Durante este periodo, los usuarios de las vías públicas con saldos pendientes pueden acogerse a un descuento del 10%, siempre que acudan personalmente a una agencia de la ATTT para formalizar el trámite. La iniciativa busca facilitar la regularización del estatus económico de los conductores ante la institución.