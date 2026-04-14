OACI levanta alerta de preocupación sobre Panamá y valida sus sistemas de seguridad en aviación

Con la salida de esta lista, se espera una mayor fluidez en los procesos aeroportuarios internacionales, así como el fortalecimiento de la confianza de aerolíneas y autoridades extranjeras en los estándares de seguridad de la aviación panameña.

Ciudad de Panamá/Panamá fue retirada de la lista de "preocupación significativa” en materia de seguridad de la aviación de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), según confirmó el director de la Autoridad Aeronáutica Civil, Rafael Bárcenas.

El funcionario explicó que la notificación oficial se recibió en el mes de abril de 2026, poniendo fin a una observación que pesaba sobre el país desde 2023 y que, además, se enmarca en más de una década de incumplimientos normativos en seguridad aeronáutica.

De acuerdo con Bárcenas, la decisión ya fue comunicada a todos los países donde operan vuelos provenientes de Panamá, lo que representa un paso clave para la confianza internacional en el sistema aeronáutico panameño. El levantamiento de esta alerta es resultado de un trabajo conjunto entre la Autoridad Aeronáutica Civil y el Aeropuerto Internacional de Tocumen.

El director destacó que esta medida permitirá fortalecer la operación del país como centro de conexiones aéreas en la región. En ese sentido, aseguró que Panamá podrá continuar consolidando su rol como “hub de las Américas”, con estándares de seguridad plenamente validados a nivel internacional.

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“Los organismos internacionales están anuentes a los sistemas que usamos de revisión”, afirmó Bárcenas, al referirse a los mecanismos implementados para cumplir con las exigencias de seguridad establecidas por la OACI.

Durante el periodo en que Panamá figuró en esta lista, el impacto directo en las operaciones fue limitado. Sin embargo, Bárcenas detalló que los países notificados podían adoptar medidas adicionales de control, como revisiones más estrictas a pasajeros y equipajes provenientes del país. “Una de esas es doble revisión, que en efecto en algunos destinos tenemos doble revisión”, explicó.

Con la salida de esta lista, se espera una mayor fluidez en los procesos aeroportuarios internacionales, así como el fortalecimiento de la confianza de aerolíneas y autoridades extranjeras en los estándares de seguridad de la aviación panameña.

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