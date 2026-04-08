Exposición sobre áreas protegidas llega a Tocumen y se extenderá por el país para acercar la biodiversidad al público

La exposición reúne imágenes y contenido audiovisual sobre paisajes, ecosistemas y áreas protegidas, con el objetivo de generar conciencia sobre la importancia de la conservación del medioambiente.

Panamá/Los viajeros que transitan por la terminal 2 del Aeropuerto Internacional de Tocumen ahora tienen la oportunidad de encontrarse con una muestra de la riqueza natural del país. Se trata de la exhibición “Nuestras áreas protegidas”, una iniciativa que busca acercar la biodiversidad panameña a quienes pasan por este punto estratégico.

La exposición reúne imágenes y contenido audiovisual sobre paisajes, ecosistemas y áreas protegidas, con el objetivo de generar conciencia sobre la importancia de la conservación del medio ambiente. Su ubicación en el aeropuerto responde a la intención de alcanzar tanto a visitantes internacionales como a panameños, en un espacio de alto flujo.

Alejandro Balaguer, de la Fundación Albatros Media, explicó que “esta exhibición es una de las iniciativas que estamos creando como parte de una asociación, de una alianza estratégica que hemos hecho para inspirar a la gente cada vez más en la conservación y restauración de nuestros recursos naturales. Esta exhibición itinerante, fotográfica y de vídeos, donde también puedes interactuar descargando los paneles y conociendo más de la biodiversidad. Arranca aquí en Tocumen, después de un mes se va al Centro Comercial Alta Plaza y después va a ir al resto del país”.

La propuesta no se limita a la experiencia en sitio. Los visitantes pueden descargar los paneles digitales y llevarlos consigo, lo que permite ampliar el alcance del mensaje más allá del espacio físico. La exhibición continuará su recorrido por distintos puntos del país, incluyendo centros comerciales y otros espacios públicos, con la meta de involucrar a más personas en el cuidado de los recursos naturales.

Como parte de esta iniciativa, también se anunció el estreno de una nueva temporada del programa “Voces de la Naturaleza”, que se transmitirá el domingo 19 de abril a las 7:00 p.m., por TVN y TVN Pass. Esta producción forma parte de un esfuerzo más amplio por visibilizar la biodiversidad y fomentar su protección.

Con información de Jorge Quirós.