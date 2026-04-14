Línea 3 del Metro realiza primer recorrido de prueba del monorriel

La Línea 3 del Metro está diseñada para ofrecer una alternativa de transporte más segura, eficiente y confiable , contribuyendo a reducir los tiempos de traslado y mejorar la calidad de vida de la población en crecimiento en el área oeste.

El proyecto de la Línea 3 del Metro de Panamá registró un nuevo avance con la realización del primer recorrido de prueba del monorriel, que se desplazó desde el área de patio y talleres hasta Ciudad del Futuro.

La prueba, que se llevó a cabo la tarde del lunes 13 de abril, marca un paso clave en el desarrollo de esta obra de infraestructura, considerada una de las más importantes para mejorar la movilidad en el país.

De acuerdo con la información divulgada por el Metro de Panamá, este avance refleja el progreso del proyecto hacia la puesta en marcha de un sistema de transporte moderno y de alto nivel, que busca optimizar la conexión entre sectores del oeste del país y la ciudad capital.

El recorrido de prueba forma parte de las fases técnicas necesarias para garantizar el correcto funcionamiento del sistema, así como la seguridad y eficiencia en su operación futura.

Carlos Cedeño, director de proyecto del Metro, explicó que entre la estación de Vista Alegre y Panamá Pacífico también se están realizando trabajos finales de obras civiles, infraestructura de cubierta y trabajos electromecánicos, los cuales permitirán las pruebas hacia la estación Panamá Pacífico.

Por otro lado, en la parte del tramo soterrado bajo el canal de Panamá, indicó que se está iniciando la instalación de elementos que van dentro del túnel, incluyendo evacuación, seguridad y vigas de rodaje.

La tuneladora Panamá continuará su trayecto entre el pozo de Balboa, ubicado en la salida del puerto, hacia zonas cercanas de la estación de Albrook, donde habrá una conexión directa.

Cedeño recordó que el proyecto consta de dos etapas, por las modificaciones en el cruce del Canal, sin embargo, tras realizar un análisis, se determinó que no existen elementos para iniciar una operación parcial.

"Iniciar con una operación parcial pudiera ser muy contraproducente, porque no existe un sistema que nos permita trasladar ese flujo de personas que llegarían a la estación de Panamá Pacífico hacia el lado oeste del Canal", remarcó el ingeniero, al destacar que se están redoblando los esfuerzos para entregar la obra terminada en el menor tiempo posible.

Previamente, el director de Operaciones y Mantenimiento, Luis Carlos Díaz, detalló que el proyecto en el área oeste se desarrolla en dos fases: la primera registra un avance del 85%, mientras que la segunda alcanza el 57%. En cuanto al túnel, que ya superó su paso bajo el canal de Panamá, presenta un 73% de avance.

Díaz también adelantó que se mantienen trabajos en el sector de Ciudad del Futuro, incluyendo movimientos de tierra y adecuaciones de seguridad para la futura operación del sistema, cuya apertura está prevista para el año 2028.

Se estima que la Línea 3 permitirá un ahorro de hasta 1.4 meses de tiempo al año en traslados, con un recorrido total de aproximadamente 37 minutos entre Albrook y Ciudad del Futuro. El proyecto contempla 11 estaciones en su primera fase, una capacidad de 30,000 pasajeros por hora por sentido y actualmente genera unos 3,500 empleos directos.

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