De Albrook a Ciudad del Futuro en 37 minutos: así avanza la Línea 3 del Metro

Desde la construcción del pozo de ataque hasta el ensamblaje de la tuneladora Panamá, el trabajo ininterrumpido de la fuerza laboral de la Línea 3 del Metro, que opera las 24 horas del día, fue clave para lograr la excavación de 3,100 metros de túnel, un componente esencial de este sistema de transporte masivo que promete transformar la movilidad de miles de personas en Panamá Oeste.

Carlos Cedeño, director de Ingeniería y Proyectos del Metro, destacó que con este avance se ha logrado conectar Panamá Oeste con Panamá Este, dando paso ahora a la fase de instalación de los elementos internos del túnel. Posteriormente, se iniciarán las pruebas del sistema y, más adelante, la puesta en marcha del monorriel.

Cedeño explicó que la Línea 3 está dividida en cinco frentes de trabajo: el tramo que va de Ciudad del Futuro a Vista Alegre; de Vista Alegre a Panamá Pacífico; el tramo soterrado; la etapa de Balboa a Albrook; y el frente inverso, donde se ejecutan las labores de conexión, seguridad y suministro eléctrico para la operación del sistema.

Detalló que la obra contará con un sistema de redundancia eléctrica, alimentado por distintas subestaciones externas, lo que permitirá mantener el servicio en caso de fallas. Además, en situaciones de apagón general, el monorriel dispondrá de baterías de respaldo que le permitirán avanzar hasta la siguiente estación.

La Línea 3 del Metro, que permitirá trasladar a miles de usuarios de Albrook a Ciudad del Futuro en aproximadamente 37 minutos, estará lista en octubre de 2028, según las proyecciones oficiales. Para entonces, los operadores del sistema, que serán panameños, ya habrán sido debidamente capacitados.

Cedeño añadió que en algunas etapas del proyecto ya se están realizando pruebas, como parte del proceso previo a su entrada en operación.