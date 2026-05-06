Centro infantil en Panamá Viejo cumple casi un año cerrado y deja sin atención a decenas de niños

El centro, que antes atendía entre 90 y 100 niños, muestra signos visibles de deterioro, incluyendo afectaciones en el techo, cercas y paredes cubiertas de moho.

El cierre prolongado del Centro Integral Olsedis Andrés Gesto, ubicado en Panamá Viejo, mantiene sin atención a cerca de 100 niños desde hace casi un año, en medio de denuncias por deterioro de la infraestructura y falta de respuesta por parte de las autoridades municipales.

El representante de Parque Lefebvre, Rodolfo Rodríguez, calificó la situación como “preocupante y triste”, al señalar que la instalación presenta problemas de corrosión, moho, drenaje deficiente y daños en muros, lo que ha impedido su reapertura.

“Esta es una instalación que brinda un servicio esencial a la primera infancia y no puede estar en abandono”, advirtió.

Deterioro y falta de mantenimiento

El centro, que antes atendía entre 90 y 100 niños, muestra signos visibles de deterioro, incluyendo afectaciones en el techo, cercas y paredes cubiertas de moho.

Rodríguez aseguró que, pese a múltiples solicitudes formales y menciones en el Consejo Municipal, no han recibido respuesta de la Alcaldía de Panamá sobre cuándo se realizarán las reparaciones necesarias.

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Mientras tanto, la Junta Comunal ha intentado mantener las áreas externas limpias, pero no puede intervenir dentro de las instalaciones sin autorización.

“Estamos dispuestos a trabajar con la comunidad en limpieza y pintura, pero las obras estructurales como drenaje y muros le corresponden al municipio”, explicó.

El cierre del centro afecta directamente a familias de Panamá Viejo y sectores cercanos, donde muchas madres dependían de este servicio para el cuidado y educación inicial de sus hijos.

Además, el lugar contaba con un aula especial para niños con capacidades especiales, lo que amplía el impacto social de su inactividad.

A esta situación se suma que otro centro cercano, el CAIPI “Arrullito Mío”, también permanece sin operar a la espera de permisos municipales.

Llamado a priorizar la primera infancia

El representante hizo un llamado a las autoridades a priorizar la inversión en infraestructura infantil, destacando que este tipo de centros son clave para el desarrollo social.

“Estamos hablando de la base del país. No se puede dejar en abandono un centro que beneficia a tantas familias”, enfatizó.

Por ahora, la comunidad continúa a la espera de una respuesta oficial que permita reabrir este espacio esencial para la atención de la niñez en la ciudad.

Información de Heidi Leane Morán