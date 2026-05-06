Así funciona el sistema de citas en una de las policlínicas más concurridas de San Miguelito

El director médico de la policlínica, Omar Sánchez, explicó que, pese a los esfuerzos por ordenar la atención, el espacio físico resulta limitado frente a la cantidad de usuarios que acuden diariamente.

Entre filas, turnos y pacientes que madrugan, el sistema de atención en la policlínica Generoso Guardia de Caja de Seguro Social, en Santa Librada, intenta organizar la alta demanda diaria de servicios de salud, mientras enfrenta limitaciones de espacio, fallas tecnológicas y una realidad que complica aún más el panorama: miles de citas que se pierden porque los pacientes no asisten.

Desde tempranas horas de la mañana, asegurados llegan en busca de atención en esta instalación, que atiende cerca de 4.800 pacientes diarios, convirtiéndose en una de las más demandadas del distrito de San Miguelito.

En áreas como laboratorio, el flujo de pacientes se concentra entre 6:00 a.m. y 7:00 a.m., donde se implementa un sistema de turnos mediante tickets para organizar la atención. Sin embargo, actualmente los monitores que indican el orden de llamado se encuentran fuera de servicio, lo que complica la dinámica.

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El director médico de la policlínica, Omar Sánchez, explicó que, pese a los esfuerzos por ordenar la atención, el espacio físico resulta limitado frente a la cantidad de usuarios que acuden diariamente.

Alta demanda y pocos especialistas

La policlínica cuenta con 47 médicos generales y 24 especialistas en 11 áreas, pero la demanda supera la capacidad, especialmente en especialidades como cardiología, donde solo hay un médico disponible.

Este especialista atiende hasta 32 pacientes por día, reflejando uno de los principales desafíos del sistema de salud. Entre los servicios más solicitados están laboratorio, farmacia, radiología y consulta externa, además de urgencias.

A la alta demanda se suma otro factor crítico: pacientes que no asisten a sus citas.

Según datos de la policlínica:

En psicología , el 55% de los pacientes no se presenta .

, el . En dermatología , la inasistencia alcanza el 30% .

, la inasistencia alcanza el . En pediatría, llega al 41%.

Esto genera un impacto directo en el sistema, ya que los cupos asignados no pueden ser reutilizados, dejando médicos disponibles sin pacientes, mientras otros esperan por atención.

Nuevas opciones, viejo hábito

Las autoridades insisten en que ya no es necesario madrugar para hacer filas, pues existen alternativas como el call center (199) para agendar citas. Sin embargo, cambiar la cultura de los pacientes sigue siendo un reto.

“Estamos implementando mejoras tecnológicas para hacer el proceso más rápido y eficiente”, explicó el doctor Vicente Chiu, al destacar que incluso adultos mayores pueden acceder al sistema con apoyo de familiares.

Mientras continúan las largas filas y la presión sobre el sistema, las autoridades buscan no solo atender, sino también educar a la población sobre el uso correcto de los servicios y la importancia de asistir a las citas programadas.

En medio de las limitaciones, la policlínica Generoso Guardia sigue operando como un punto clave de atención para miles de panameños, donde cada día se refleja tanto la necesidad urgente de servicios de salud como los retos estructurales del sistema.

Información de Fabio Caballero