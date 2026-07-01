Senafront retiene a colombiano con orden de captura internacional por presunto tráfico de migrantes

El hombre es requerido por su presunta vinculación con el delito de tráfico de migrantes y por la desaparición de 42 ciudadanos extranjeros.

Ciudad de Panamá/Un ciudadano de nacionalidad colombiana fue retenido por unidades del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) durante un operativo de inteligencia realizado en el punto de control de Nusagandí, en la comarca Guna Yala.

De acuerdo con la información oficial, tras la verificación de sus datos con el Servicio Nacional de Migración y la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol), se confirmó que el extranjero mantenía una orden de captura internacional emitida por las autoridades de Colombia.

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El hombre es requerido por su presunta vinculación con el delito de tráfico de migrantes y por la desaparición de 42 ciudadanos extranjeros, un hecho ocurrido el 21 de octubre de 2023.

Luego de su retención, el ciudadano fue puesto a disposición del Servicio Nacional de Migración, entidad que realizará los trámites legales correspondientes conforme a los procedimientos establecidos.