Dos panameños aprehendidos en Tolé por transportar migrantes irregulares; pretendían evadir puesto de control en Guabalá

las autoridades han intensificado los operativos de control en rutas alternas utilizadas para el traslado irregular de migrantes.

Dos ciudadanos panameños fueron aprehendidos por unidades de la Zona Policial Comarcal tras ser sorprendidos transportando a cinco migrantes irregulares en un vehículo particular, durante un operativo realizado en el distrito de Tolé, en la provincia de Chiriquí. El procedimiento se desarrolló en un punto de control ubicado sobre la vía que conduce hacia la Comarca Ngäbe Buglé.

De acuerdo con el reporte preliminar, en el vehículo viajaban tres ciudadanos ecuatorianos y dos venezolanos que no mantenían documentación migratoria regular. Las investigaciones iniciales apuntan a que esta ruta estaría siendo utilizada para evitar los controles migratorios instalados en el sector de Guabalá, uno de los principales puntos de verificación en el occidente del país.

Tras la aprehensión, los dos panameños fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para el inicio de los trámites e investigaciones correspondientes. Por su parte, los cinco extranjeros fueron remitidos ante el Servicio Nacional de Migración para la verificación de su estatus migratorio y los procedimientos establecidos por la ley.

En los últimos meses, las autoridades han intensificado los operativos de control en rutas alternas utilizadas para el traslado irregular de migrantes hacia distintos puntos del país.