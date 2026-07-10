Centro de Cirugía Ambulatoria del Minsa en la capital agiliza procedimientos quirúrgicos sin hospitalización

El centro ofrece cirugías en las especialidades de cirugía general, ginecología, urología y oftalmología, gracias al trabajo conjunto de especialistas provenientes de diversos centros de salud y policentros de la Región Metropolitana.

Ciudad de Panamá/El Centro de Cirugía Ambulatoria de la Región Metropolitana de Salud continúa fortaleciendo la atención quirúrgica ambulatoria mediante procedimientos seguros que permiten a los pacientes regresar a sus hogares el mismo día de la intervención, evitando hospitalizaciones innecesarias.

El director del centro, el Dr. Jorge Benítez, explicó que la instalación, ubicada en el corregimiento de Juan Díaz, a un costado del Policentro de Salud, es la única unidad quirúrgica extrahospitalaria del Ministerio de Salud (Minsa) en el país, creada para atender a pacientes cuya condición clínica permite una recuperación ambulatoria.

"Somos la única unidad quirúrgica del Ministerio de Salud ubicada fuera de un hospital, destinada a procedimientos ambulatorios con altos estándares de seguridad", señaló Benítez.

El centro ofrece cirugías en las especialidades de:

Cirugía general.

Ginecología.

Urología.

Oftalmología.

En el área de ginecología, uno de los procedimientos con mayor demanda es la salpingectomía como método permanente de planificación familiar. Para acceder a esta cirugía, las pacientes deben ser mayores de 23 años, tener dos o más hijos y presentar los exámenes preoperatorios requeridos, entre ellos hemograma completo, glicemia, urinálisis, pruebas de VDRL, VIH y embarazo, además del resultado del Papanicolaou realizado durante el último año, la tarjeta de vacunas o control prenatal, copias de los certificados de nacimiento de sus hijos y mantener controladas enfermedades crónicas como hipertensión, diabetes u obesidad.

El director destacó que el proceso de referencia se ha simplificado, ya que únicamente se requiere que el ginecólogo tratante complete el formulario correspondiente para iniciar la programación. Añadió que los tiempos de espera para este procedimiento se han reducido significativamente y, en muchos casos, la cirugía puede realizarse en aproximadamente tres semanas.

Además de la salpingectomía, el centro realiza extracción de dispositivos intrauterinos (DIU), conizaciones por displasia cervical, tratamiento de quistes de Bartolino y colocación o retiro de anticonceptivos subdérmicos.

En oftalmología se atienden casos de:

Pterigión.

Chalazión.

Quistes de párpado.

Mientras que en urología, el centro atiende casos de:

Vasectomías.

Circuncisiones.

Tratamiento para hidrocele.

Tratamiento para varicocele.

Fimosis.

Quistes escrotales.

Verrugas genitales.

Cistoscopias.

Por su parte, el servicio de cirugía general realiza procedimientos para:

Hernias.

Lipomas.

Nódulos de mama.

Ginecomastia.

Quistes sebáceos.

Queloides.

Verrugas cutáneas.

Fibromas blandos.

Otras lesiones de piel y tejidos blandos.

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Entre los procedimientos que realiza el servicio de cirugía general se encuentran:

Hernias.

Lipomas.

Nódulos de mama.

Ginecomastia.

Quistes sebáceos.

Queloides.

Verrugas cutáneas.

Fibromas blandos.

Otras lesiones de piel y tejidos blandos.

El Centro de Cirugía Ambulatoria también desempeña un papel importante en la detección temprana del cáncer de mama. Benítez exhortó a las mujeres a practicarse el autoexamen mamario y acudir oportunamente a los servicios de salud ante cualquier anomalía.

Explicó que la Región Metropolitana dispone de un esquema que permite realizar biopsias en corto tiempo cuando existe una lesión sospechosa, lo que facilita un diagnóstico oportuno y, de ser necesario, la referencia al Instituto Oncológico Nacional para iniciar el tratamiento correspondiente.

En cuanto al acceso a los servicios, el director aclaró que los pacientes no deben acudir directamente al Centro de Cirugía Ambulatoria. El proceso inicia con una consulta en un centro de salud o policentro de la Región Metropolitana, donde el especialista determina si el procedimiento puede realizarse de manera ambulatoria y emite la referencia para la evaluación preoperatoria y la programación de la cirugía.

Actualmente, la unidad cuenta con un quirófano en el que se realizan entre tres y cinco procedimientos diarios, dependiendo de su complejidad, beneficiando semanalmente a decenas de pacientes con una alternativa quirúrgica especializada, segura y de rápida recuperación.

Con este modelo de atención, el Ministerio de Salud busca ampliar el acceso a servicios quirúrgicos oportunos y de calidad, reduciendo los tiempos de espera y mejorando la atención especializada que recibe la población.